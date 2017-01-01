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Tuba Ünsal, meslektaşlarına yüklendi

Tuba Ünsal Reina'da yaşanan terör saldırısı sonrasında sanat dünyasını samimiyete çağırdı ve öfkesini "Ağız dolusu küfretmek istiyorum" notuyla dile getirmeye çalıştı.
15:551 Ocak 2017
Magazin
Tuba Ünsal, meslektaşlarına yüklendi
Tuba Ünsal Reina'da yaşanan terör saldırısı sonrasında sanat dünyasını samimiyete çağırdı ve öfkesini "Ağız dolusu küfretmek istiyorum" notuyla dile getirmeye çalıştı.

Pek çok meslektaşının aksine yaşananlar için uzun uzun satırlar kullanmak yerine duygularını doğrudan ifade etmeyi tercih eden Tuba Ünsal, meslektaşlarına şu satırlarla seslendi: “Sevgili san’atçı arkadaşım… Bir şey yazma… Sadece acını hisset… Giden canlara içten üzül… İçi boş Sevgi, dostluk, birlik kelimelerini süslü fotoğraflarının altına koyunca her şeye çözüm bulmuş olmuyorsun. Tavrını koy… Bir kere de samimi ol… Hissettiğimiz şey, yaşadığımız şey perişanlık. Beylik laflara ihtiyacımız yok. Ağız dolusu küfür etmek istiyorum…”

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Son güncelleme: 16:1301.01.2017
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