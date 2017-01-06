Tuğba Özay korku filmi Nefrin’in çekimlerini bitirdi

Geride bıraktığımız yıl yayınlanan Survivor 2016'nın kadrosunda olan ve çıkardığı başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Özay, bir korku filminde yer aldı.

Geride bıraktığımız yıl yayınlanan Survivor 2016'nın kadrosunda olan ve çıkardığı başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Özay, bir korku filminde yer aldı.

Özellikle Türk sinema sektörünün son dönem göz ağrılarından olan korku türünde bir filmde rol alan Özay’ın set arkadaşı ise uzun bir aradan sonra oyunculuğa dönen Arda Kural oldu. Filmin çekimleri için uykusuz kalmayı göze alan Tuğba Özay’ın paylaşımı şöyle: “Ve sinema filmimiz Nefrin’in çekimleri az önce biter… Sevgili yönetmenlerimiz Banu Kaptanoğlu, Gülşen Açıkgöz ve başarılı oyuncu arkadaşım Arda Kural ile bir set hatırası bırakalım buraya dedik… Hainlere inat hakkımız helalimizle çalışmaya, üretmeye, emek vermeye devam! Bu arada uykusuzlukta 3. Gecem … Çok şükür bin şükür Yeter ki moralimizi yüksek tutalım!”