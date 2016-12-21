Tuğçe Kazaz, Karlov suikasti hakkında sorular sordu

Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rus Büyükelçi Karlov'a yapılan suikastle ilgili kafasına doluşan soruları paylaştı.

Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rus Büyükelçi Karlov'a yapılan suikastle ilgili kafasına doluşan soruları paylaştı.

Şimdilerde bağımsız bir medya projesi üzerinde çalışmalar sürdüren eski manken Tuğçe Kazaz, bir yandan da sosyal medya hesabından gündeme dair paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle son zamanlarda hesabından paylaştığı siyasi göndermelerle kendisinden söz ettiren Kazaz’ın son paylaşımı, Türkiye’nin Rus Büyükelçisi’ne yapılan suikastle ilgili oldu. Saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun vurularak etkisiz hale getirilmesini eleştiren Tuğçe Kazaz, “Kafamı karıştıran, Karlov suikastını yaparak öldürüleceğini bilen katil değil, onu canlı yakalamak yerine öldüren operasyon ekibidir” notuyla tepkisini dile getirdi. Eski mankenin bu sorusunu dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında dile getirmiş ve “Suikastçı neden canlı yakalanmadı?” diye sormuştu.

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