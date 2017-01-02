Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur ve annesi Necla Nazır hakkında konuştu

Şarkıcı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, verdiği röportajda dikkat çekici ifadeler kullandı. Kızları Tuğçe, 30 yıl birliktelik yaşadıktan sonra ayrılan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır için, "İkisi de kırgınlıkları vardır mutlaka" dedi

Şarkıcı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, verdiği röportajda dikkat çekici ifadeler kullandı. Kızları Tuğçe, 30 yıl birliktelik yaşadıktan sonra ayrılan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır için, "İkisi de kırgınlıkları vardır mutlaka" dedi

Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un tek çocuğu olan, babası gibi şarkıcılığı seçen Tuğçe Tayfur, “Babamın başka bir kadına gitmesinde belki annemin de payı vardır. Kimseyi tek taraflı suçlayamazsın” dedi. Tuğçe Tayfur geride bıraktığımız günlerde verdiği bir röportajda ailesiyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Anneniz gibi aldatılma korkusu yaşıyor musunuz?

İlk başlarda yaşadım. Ama bu yuvayı korumak için özel bir şey yapmıyorum. Anı yaşıyorum. Aldatacak adam sen ne yaparsan yap aldatır.

Anne ile babanızın neden resmi nikahı yoktu? Babanız ilk eşinden hiç boşanmadı.

Annem 30 yıl boyunca istemez mi? Resmi nikahı olsun çok istedi. Ama babam ilk kızları sebebiyle, onlara şemsiye olsun diye boşanmadı.

Ee, siz kız çocuğu değil misiniz? Kendinizi değersiz hissetmediniz mi?

İşte… Problem de oradan çıktı. ‘Bana neden şemsiye olmuyor, beni garanti altına neden almadı?' diye sorun çıkardı. Ama sonra bakıyorum, olay şemsiye vs. değil. Annem öyle yaşamaya razı olmuş.

Babanız annenizle bir şeyler yaşamaya başladığında ilk eşini aldatmış oluyor…

Annem babamın Zeliha Hanım'la evli olduğunu bilmiyormuş. Öğrenince de ayrılmak istemiş. Fakat babam ‘Ayrı yaşıyoruz' diyerek ikna etmiş. ‘Rica ediyorum, nikah kalsın' demiş. Annem de kabul etmiş. Yani annem bir aldatma tarafı değil, babam zaten ayrıymış.

Babanızın öteki eşleriyle görüşüyor musunuz?

Hayır, onlar benim muhatabım değil.

Anneniz babanıza kırgın mı?

İnanır mısın, annem hiç anlatmaz böyle şeyleri. Hiç konuşmuyoruz. Bu defterleri kapattı. 30 senenin verdiği bir şey, sonuçta aldatılmış bir kadın var. Mutlaka kırgındır. Ama babam da kırgındır.

Anlamadım?

Babam da anneme belki kırgındır. Annemin de ona veremediği şeyler vardır. İlişkiler karşılıklı, kimseyi tek taraflı suçlayamazsın. Babamın o kadına gitmesinin de bir sebebi vardır. Bazıları çapkın olduğu için yapar, ama babam öyle değil.

Ferdi Baba'nın evden gitmesinde, annenizin de hataları var mıydı?

Annemin muhafazakar hayatı tercih etmesi ya da ne bileyim başka şeyler sebep değil. 30 yıl sonra artık paylaşacakları bir şey kalmamış olabilir. Sen bir adamla 30 yıl ne konuşursun, düşünsene?

Yani suç babanızda mı?

Hayır, hiçbir şey karşılıksız değildir diye düşünüyorum. Yani bizimkilerin ayrılmasında annemin de hatası vardır.