Tülin Şahin imzalı Tuliss tatlıları Çırağan Sarayı’nda görücüye çıkıyor!

Modayı lezzetle birleştiren model Tülin Şahin’in, güzelliğinden ve enerjisinden ilham alan “Tuliss” tatlısı yepyeni kış konseptiyle, yeni yılın ışıltısını lezzetiyle birlikte damaklara taşıyor.

Kalori hesabı yapanlar için birbirinden lezzetli ve düşük kalorili tatlılar hazırlayan Tulin Şahin’in yeni yıla özel pastası Çırağan Sarayı’ndaki Gazebo Lounge'un vitrinlerinde boy göstermeye başladı.

Tuliss pastası bu kış 15. edisyonu ile podyumlara çıkıyor. Bu sezon Çırağan Sarayı'nın yeni yıla özel kurguladığı #CrystalWishesInCiragan konseptine uygun olarak beyaz ve gümüş renklerle tasarlanan Tuliss tatlısı yoğun bitter çikolata ve içindeki akışkan orman meyveleriyle yine çok leziz ve üstelik sadece 145 kalori!

TATLININ KALORİSİZ HÂLİ

Ayrıca bu leziz tatlı özel üretimden geçmiş glütensiz un ve çapraz bulaşmaya karşı glütenli ürünlerden ayrı tezgahlarda hazırlanan enfes içeriği ile bu protein grubuna hassasiyet duyanların da gönüllerini fethediyor. Tüm edisyonları İstanbullular ve otel misafirleri tarafından beğenilen, Gazebo'nun en çok satanlar listesinde başı çeken Tuliss tatlısı, şık ve zarif tasarımı ve enfes tadı ile tatlıdan vazgeçemeyenler aynı zamanda formunu da korumak isteyenler için oldukça ideal. Üstelik tatlıyı sipariş edenleri Tülin Şahin'den özel minik bir sürpriz de bekliyor.