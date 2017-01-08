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Tülin Şahin’den yurt dışı çekimlerine Türkiye şartı

Tülin Şahin, Türkiye sevgisini, iş politikası olarak yönetiyor. Yurt dışı çekimlerine Türkiye ile ilgili şartlar koyuyor ve yabancı basına vereceği röportajlar için onları Türkiye'ye davet ediyor.
10:108 Ocak 2017
Magazin
Tülin Şahin’den yurt dışı çekimlerine Türkiye şartı
Tülin Şahin, Türkiye sevgisini, iş politikası olarak yönetiyor. Yurt dışı çekimlerine Türkiye ile ilgili şartlar koyuyor ve yabancı basına vereceği röportajlar için onları Türkiye'ye davet ediyor.

Ünlü moda dergisi Instyle’ın Ocak sayısı kapak konuğu Tülin Şahin oldu. İş yaşantısından, özel hayatına kadar çarpıcı açıklamalarda bulunan Şahin, tüm işlerine koyduğu şartla ‘Türkiye’ düşkünlüğünü gözler önüne serdi.

TÜRKİYE MADDELERİ

Ünlü model, yurtdışında ilgi gören Türk manken olmayı kendi ve ülkesi lehine çevirmeyi moda alanında izlediği politika olarak değerlendiriyor.

-Yurt dışında çalıştığı markalara, çekimleri İstanbul’da veya Türkiye’nin herhangi bir ilinde yapmaya davet ediyor.

-Çekimler için başka şart da biletkerib THY’den alınması…

-Yabancı basınla yapılacak röportajları Türkiye’de yapmaya çalışıyor.

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