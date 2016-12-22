Tüm çocukları Levent Kırca’yı reddetti

2015’te vefat eden Levent Kırca’nın Oya Başar’dan olan iki çocuğunun ardından, ilk evliliğinden olan çocukları da mirası reddetti.

2015’te vefat eden Levent Kırca’nın Oya Başar’dan olan iki çocuğunun ardından, ilk evliliğinden olan çocukları da mirası reddetti.

Sanatçının Başar'la yaptığı evlilikten dünyaya gelen Umut ve Ayşe, 3 Aralık 2015'te babalarının mirasının reddi talebiyle dava açmış, mahkeme mirasın reddine karar vermişti.

Kırca'nın ilk eşi Nur Diner'den olan oğulları Oğulcan ve Özdeş'in de aynı taleple mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Mahkeme, mirasın reddine karar verdi.

NEDİR BU REDDİ MİRASIN GERÇEĞİ?

Levent Kırca'nın ikinci evliliğinden olan çocukları Umut ve Ayşe'nin babalarının mirasını reddetmesi haberi üzerine Oya Başar; Oğulcan'la Özdeş de reddi miras ettiler demişti. Gerçekten Kırca'nın dört çocuğu da mirası reddettiler mi, öyleyse neden? İşte bu sorunun en doğru cevabı ilk kez sozcu.com.tr’ye konuşan Oğulcan Kırca'dan…

“Oya Hanım doğru söylüyor; hep beraber açtık bu davayı… Aynı anda, yakın zamanlarda başvurduk. Bunun zaten vefattan sonra iki ay süresi var.”

Dört kardeşin babalarının mirasını reddetmesinde ise sanıldığı gibi ekonomik nedenler yatmıyor. Hatta verdiği bir röportajda Levent Kırca’nın ekonomik sıkıntılarından bahsetmesini hatırlattığım Oğulcan, bu sıkıntıların nedenini şöyle sıralıyor:

“Babam ticaretten anlamazdı, hayatı boyunca hanlar, hamamlar, katlar yapmak yerine; sanatı seyirciyle buluşturma isteğiyle daha büyük ve kaliteli prodüksiyonları nasıl yapabilirim diye düşünürdü. Ve son dönemde de hükümetin artan baskısı, eleştiri kabul etmiyor olması ve basına sansür uygulanması, programının yayından kalkmasına neden oldu. Programı yayından kalkınca da doğal olarak o standartta duramadı. Ve bir tiyatro binasına gelip bir şeyler yapmaya kalktığı zaman da buraya o hayalinizdeki muhteşem salonu yapacak gücünüz olamayabiliyor. İşte ekonomik sıkıntıdan kastı bu… Bu tiyatronun tam anlamıyla kurulması için de bir bütçe gerekiyor. Babam her ne kadar ‘benim özelim yok, her şeyim açıktır' dese de ‘bankalara borcum var, battım diye konuşacak bir adam değildir.”