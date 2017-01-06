Türkiye, kahraman polis Fethi Sekin’e ağlıyor!

Bir tabancayla canı pahasına teröriste karşı koyan Fethi Sekin, İzmir'de daha büyük bir facianın önüne geçti. Kahraman polisimiz dün sosyal medyada en çok konuşulan kişi oldu.

Bir tabancayla canı pahasına teröriste karşı koyan Fethi Sekin, İzmir'de daha büyük bir facianın önüne geçti. Kahraman polisimiz dün sosyal medyada en çok konuşulan kişi oldu.

Dün İzmir’de meydana gelen hain terör saldırısında, trafik polisi Fethi Sekin, 1 beylik tabancasıyla; 8 roketatar, 8 el bombası ve 2 kaleşnikofa, karşı koyarak Türkiye’nin ‘kahraman’ı oldu. Şehit polisin acısı tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Sosyal medya dün akşam İzmir’e ve bu hain terör saldırısının kahramanı şehir polis Fethi Sekin’e ağladı.

İşte ünlülerin kahraman polisimizle ilgili paylaşımları;

Emel Müftüoğlu: Kahramanları olmayan bir ulusun geleceği de olmaz… Fethi Sekin, bizler senin gösterdiğin fedakarlığı saygıyla ve binlerce teşekkürle anacağız. Nurlar içinde yat…

Şahan Gökbakar: Geride bıraktığın ailen bizlere emanet… Polisimize ve Askerimize her zaman sahip çıkalım.. Fethi Sekin ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hakkınızı helal edin şehit kardeşlerim…

Emre Karayel: Ne söyleyecek taziye kaldı, ne de dökecek göz yaşı… Allah gani gani rahmet eylesin

Celil Nalçakan: Sen kork! Gözümün içine bakarken adını söyleyemeyecekken, önündeki klavyeyi kullanıp, çeyrek Türkçen ve zerre aklınla bana küfreden sen kork! Ben ve benim vatansever kardeşlerim, bu şafaklarda yüzen al sancağın sönmeyeceğini bildiğimizden, hiç korkmuyoruz!

Berna Laçin: Hani “kime şehit denir” karışıklığı var ya, işte şehit böyle “vatandaşın canı için canını verene” denir. İzmir kahramanını unutmaz. Tören, yarın saat 12.00’de Bayraklı Adliyesi önünde. İzmirli’m yalnız bırakmaz kahraman şehidini…

Acun Ilıcalı: Büyük bir katliamı canı pahasına önleyen kahraman polisimiz Fethi Sekin mekanın cennet olsun. Başımız sağ olsun.

Sunay Akın: O iyi insanlar, o güzel atlara binip gittiler… #FethiSekin