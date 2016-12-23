2016 yılında boşanan ünlüler kervanına Ufuk Yıldırım ve eşi Pelin Elitez de katılmış.

Ufuk Yıldırım ve Pelin Elitez sessiz sedasız boşanmış

2016 yılında boşanan ünlüler kervanına Ufuk Yıldırım ve eşi Pelin Elitez de katılmış.

Şarkıcı Ufuk Yıldırım, 2012 yılında evlendiği şarkıcı Pelin Elitez’le olan evliliğini bitirdi. Sunucu Sonay Dikkaya’dan boşandıktan sonra Pelin Elitez’le, “Onu görür görmez aşık oldum” diyerek evlenen Yıldırım’ın evliliği dört yıl sürdü.

TEK CELSEDE

Bir etkinlikte rastladığımız Ufuk Yıldırım, “Eşinize selamımızı söyleyin” dediğimizde, “Herhalde eski eşimden bahsediyorsunuz?”yanıtını verince çiftin ayrıldıkları ortaya çıktı. Yıldırım’ın eşi Pelin Elitez de olayı doğrulayarak bir ay önce tek celsede boşandıklarını açıkladı.

İLGİLİ HABER Tuğba Özerk boşanma davası açtı

İLGİLİ HABER Gülben Ergen'in boşanma sonrası sahne fiyatı yükseldi

İLGİLİ HABER Serdar Ortaç'dan kafa karıştıran açıklama: Birileri boşanmamı istiyor