Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ufuk Yıldırım ve Pelin Elitez sessiz sedasız boşanmış

2016 yılında boşanan ünlüler kervanına Ufuk Yıldırım ve eşi Pelin Elitez de katılmış.
Edda SÖNMEZ
13:2623 Aralık 2016
Magazin
Ufuk Yıldırım ve Pelin Elitez sessiz sedasız boşanmış
2016 yılında boşanan ünlüler kervanına Ufuk Yıldırım ve eşi Pelin Elitez de katılmış.

Şarkıcı Ufuk Yıldırım, 2012 yılında evlendiği şarkıcı Pelin Elitez’le olan evliliğini bitirdi. Sunucu Sonay Dikkaya’dan boşandıktan sonra Pelin Elitez’le, “Onu görür görmez aşık oldum” diyerek evlenen Yıldırım’ın evliliği dört yıl sürdü.

ufuk-ic

TEK CELSEDE

Bir etkinlikte rastladığımız Ufuk Yıldırım, “Eşinize selamımızı söyleyin” dediğimizde, “Herhalde eski eşimden bahsediyorsunuz?”yanıtını verince çiftin ayrıldıkları ortaya çıktı. Yıldırım’ın eşi Pelin Elitez de olayı doğrulayarak bir ay önce tek celsede boşandıklarını açıkladı.

İLGİLİ HABERTuğba Özerk boşanma davası açtıTuğba Özerk boşanma davası açtı
İLGİLİ HABERGülben Ergen'in boşanma sonrası sahne fiyatı yükseldiGülben Ergen'in boşanma sonrası sahne fiyatı yükseldi
İLGİLİ HABERSerdar Ortaç'dan kafa karıştıran açıklama: Birileri boşanmamı istiyorSerdar Ortaç'dan kafa karıştıran açıklama: Birileri boşanmamı istiyor

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar