Ulviye Koçak’tan Burcu Güneş’e sitem… “Verdiği sözleri tutmadı”

İnternet üzerinde yayınladığı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Ulviye Koçak'tan şarkıcı Burcu Güneş'e sitem dolu sözler...

Scorp’ta söylediği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken ve Eylül ayında müzikseverler ile buluşturduğu ‘Allah Aşkına Yapma' isimli single çalışmasıyla adından söz ettiren Ulviye Koçak, Youtube Kolektif Sanat kanalında yayınlanan ‘Sokaktayız’ programına samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı Burcu Güneş’in jüri üyesi olduğu bir radyo programında düzenlenen şarkı yarışmasında birinci olan Koçak; Burcu Güneş’in kendisine verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığını söyledi.

‘HAYALLERİMLE OYNADI AMA YILMADIM!'

Burcu Güneş’le randevulaşıp 3 defa İstanbul’a geldiğini belirten Koçak, ‘Bu işlere yeni başlayan biri olarak heyecanla, kendisinin bana verdiği sözlere güvenerek, Güneş’le görüşmek için İzmir’den İstanbul’a geldim. Bekledim, verdiği randevuların hiçbirine de gelmedi. Evet, o dönemler hayallerimle oynadı’ dedi. Sözlerine, Güneş’e sitemlerini ileterek devam eden Koçak, ‘İnsanlar tutamayacakları sözler vermemeli. Kimin ne zorluklarla İstanbul'a görüşmeye geldiğini bilmediği için dünya ona çok güzel. Ama ben yılmadım! Yine hayallerimin işini yapıyorum, yine sahnelerdeyim. Kimseye ihtiyacım yok’ dedi.