Ümit Erdim, sevgilisi Seda Çınar’a sosyal medya üzerinden evlilik teklifinde bulundu

Oyuncu Ümit Erdim, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Seda Çınar'a ilginç bir evlilik teklifinde bulundu.

Oyuncu Ümit Erdim, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Seda Çınar'a ilginç bir evlilik teklifinde bulundu.

Ümit Erdim 1 yılda 45 kilo verip 142’den 97 kiloya düşmüştü. Eylül 2015’te Seda Çınar ile aşk yaşamaya başlayan Ümit Erdim sevgilisine yılbaşı gecesi evlilik teklif etti. Setler dışında aynı zamanda araba yarışlarında da boy gösteren Ümit Erdim’in adı geride bıraktığımız yıllarda Asuman Krause ile yaşadığı aşkla duyulmuştu. Erdim, bu ilişki bittikten sonra büyük bir değişim geçirmiş ve bir yıl içerisinde 45 kilo vererek haber olmuştu. Oyuncu bir süredir birlikte olduğu Seda Çınar’a, sosyal medya üzerinden “Ben olsam benimle evlenirdim” mesajı attı. Seda Çınar “Ben olsam ‘evet’ derdim” yanıtını verdi. İkili bu yaz nikah masasına oturacak.