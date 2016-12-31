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Ünlülerden 2017 dilekleri

2016 yılı tüm dünya için kötü anılarla geride kaldı. Ölümlerin, savaşların, terörün herkesi üzdüğü yıl nihayet bitti. 2017’den herkesin güzel beklentileri var elbette… Ünlü isimlere sorduk “Yeni yıldan beklentileriniz ne?” diye… Ortak paydada buluştular: Barış ve huzur…
Edda SÖNMEZ
20:3831 Aralık 2016
Magazin
Ünlülerden 2017 dilekleri
2016 yılı tüm dünya için kötü anılarla geride kaldı. Ölümlerin, savaşların, terörün herkesi üzdüğü yıl nihayet bitti. 2017’den herkesin güzel beklentileri var elbette… Ünlü isimlere sorduk “Yeni yıldan beklentileriniz ne?” diye… Ortak paydada buluştular: Barış ve huzur…

Zülfü Livaneli
Dileğim sadece özgürlük, barış ve adalet…

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Meltem Cumbul
2017 yılı için mesajım ‘Başkanlığa Hayır!'

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Özge
Ulusoy: Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Bir tek dileğim var o da ülkemiz için huzur, mutluluk ve barış. Kendimi düşünmüyorum, düşündüğüm tek şey şehitler ve ölen masum insanlar… İnşallah 2017 yılını huzur içerisinde geçiririz.

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Filiz Akın
Ülkemde acıların yaşanmadığı, barış, huzur, birliktelik duygusuyla birbirimizi kucakladığımız bir yıl olmasını dilerim.

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İpek Açar
Ülke olarak huzur dolu, barış dolu günler görürüz inşallah. Sevdiklerim ve kendim için tek arzum sağlık.

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Nilüfer
Her şeyden önce barış , sevgi, saygı, bolluk ve bereket istiyorum. Güzelliklerle, iyiliklerle dolu bir başlangıç hayal ediyorum. Keyifle şarkılar mırıldandığımız günlere günaydın demek istiyorum…

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Türkan Şoray
Acılarımız hâlâ içimizde. Şehitlerimizi anarak, terörü lanetleyerek geçti 2016 yılı… Yeni yılda barış, huzur ve sevgi diliyorum. Acı haberlerin olmadığı, gencecik çocuklarımızı yitirmediğimiz, annelerin ağlamadığı bir yıl olsun.

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Nilgün Belgün
2016 bize acılar yaşattı. 2017 yılında kendimden önce ülkem için barış, huzur, birlik beraberlik istiyorum.

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Hülya Koçyiğit
Güzel ülkemin, asil milletimin birlik, beraberlik ve dayanışma ile her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başaracağına bütün kalbimle inanıyorum. Huzurumuzun ve yüreğimizdeki sevginin çoğalmasını istiyorum.

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Yağmur Ünal
İnsanlık için barış, birlik, beraberlik, anlayış diliyorum. İç huzurla yaşadığım bir sene olmasını ümit ediyorum. Güzel şeyler üreteceğim, başarılı bir yıl olsun istiyorum. Ailem ve dostlarımla keyifli günler geçireceğim, bol kahkahalı, bol seyahatli bir sene olsun inşallah.

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Fatma Girik
Memleketime şehit değil huzur gelmesini diliyorum.
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Son güncelleme: 20:3931.12.2016
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