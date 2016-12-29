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Ünlülerin yeni yıl coşkusu

Yeni bir yıla girmeye iki gün kaldı. Tüm dünyada coşkuyla beklenen bu özel günde, ünlü isimler de heyecanlarını Instagram'dan paylaştı...
Hale Ceylan BARLAS
15:3329 Aralık 2016
Magazin
Ünlülerin yeni yıl coşkusu
Yeni bir yıla girmeye iki gün kaldı. Tüm dünyada coşkuyla beklenen bu özel günde, ünlü isimler de heyecanlarını Instagram'dan paylaştı...

Hazreti İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen 24 Aralık Noel kutlamaları, sosyal medyaya damgasını vurdu. Hollywood’un ünlü simalarının Noel paylaşımları yüz binlerce beğeni aldı.

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Kimi çocuklarıyla, kimi arkadaşlarıyla, kimi de Noel ağacıyla fotoğraf paylaştı. İşte Instagram’a damgasını vuran o eğlenceli kareler…

Irina Shayk

Irina Shayk

Candice Swanepoel

Candice Swanepoel

Behati Prinsloo

Behati Prinsloo

Beyonce

Beyonce

Helen Mirren

Helen Mirren

John Legend

John Legend

Katy Perry Orlando Bloom

Katy Perry Orlando Bloom

Mariah Carey

Mariah Carey

Miley Cryrus

Miley Cryrus

Paris Hilton

Paris Hilton

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon

Son güncelleme: 15:4529.12.2016
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