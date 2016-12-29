Ünlülerin yeni yıl coşkusu

Yeni bir yıla girmeye iki gün kaldı. Tüm dünyada coşkuyla beklenen bu özel günde, ünlü isimler de heyecanlarını Instagram'dan paylaştı...

Yeni bir yıla girmeye iki gün kaldı. Tüm dünyada coşkuyla beklenen bu özel günde, ünlü isimler de heyecanlarını Instagram'dan paylaştı...

Hazreti İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen 24 Aralık Noel kutlamaları, sosyal medyaya damgasını vurdu. Hollywood’un ünlü simalarının Noel paylaşımları yüz binlerce beğeni aldı.

Kimi çocuklarıyla, kimi arkadaşlarıyla, kimi de Noel ağacıyla fotoğraf paylaştı. İşte Instagram’a damgasını vuran o eğlenceli kareler…