Unutamadıkları yılbaşı anıları

Acı tatlı anılarıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz… Herkesin yeni yıl gecesi unutamadığı bir yılbaşı anısı mutlaka vardır. Biz de ünlü isimlere sorduk, “Unutamadığınız bir yılbaşı anınız var mı?” diye…

Acı tatlı anılarıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz… Herkesin yeni yıl gecesi unutamadığı bir yılbaşı anısı mutlaka vardır. Biz de ünlü isimlere sorduk, “Unutamadığınız bir yılbaşı anınız var mı?” diye…

Acı tatlı anılarıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz… Herkesin yeni yıl gecesi unutamadığı bir yılbaşı anısı mutlaka vardır. Biz de ünlü isimlere sorduk, “Unutamadığınız bir yılbaşı anınız var mı?” diye…

Benim için tatsız bir gün – Demet AKALIN

“İki yaşımdayken (1974) yılbaşı gecesinde beni anneanneme bırakmışlar ve babam, annem, teyzemle nişanlısı Gölcük'ten çıkıp eğlenmeye İstanbul'a gitmişler. O gece yolda geçirdikleri trafik kazasında babam ve teyzem ölmüş. Annem ağır yaralı olarak kurtarılmış. Yılbaşı geceleri bunları fazla düşünmek istemem.”

Konserime koşarak gittim – Kenan DOĞULU

“Yılını tam hatırlamıyorum ama bir yılbaşı akşamı Taksim'de konserimiz vardı. Trafik öyle yoğundu ki, geç kaldık. Tüm ekip, arabadan inip İstiklal Caddesi boyunca koşa koşa konsere yetişmiştik. O geceyi hiç unutmam.”

Hastaneden eve – Emel SAYIN

“1970 yılıydı. Yılbaşı gecesine bir hafta kala hastalandım ve ameliyat edilmek üzere hastaneye kaldırıldım. Yılbaşı gecesinde evde olmak için doktorlara yalvardığımı hatırlıyorum. Beni erken taburcu ettiler. Bütün akrabalar, dostlar evi doldurmuştu. Hayatımda hiç bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum.”

Babam öldü, sahneye çıktım – Hande Yener

“2012'yi 2013'e bağlayan yılbaşı gecesinde babam Erol Özyener'in kalp krizi geçirerek öldüğünü öğrendim. O gece Alsancak Sahne 35'te programa çıkacaktım. Acımı iki saatliğine içime gömdüm ve sahneye çıktım.”

Şöhretimi hissettirdiler – Filiz Akın

“1962 yılına veda ettiğimiz sıralar daha çiçeği burnunda bir sinema oyuncusuydum. Yılbaşını ailemle beraber geçirmiştim. O yılbaşı gecesinde hayranlarımın hediyeleri, mesajları geldi. Hediyeler için özür diliyor, bana layık olmadığını söylüyorlardı. Hayatımın en mutlu yılbaşı gecesini o yıl yaşadım.”

Paskalya çöreğindeki para – Nilgün BELGÜN

Bizim ailede hem Rum hem Türk vardır. Bu nedenle çocukluğumdan beri Noel ağacı kurulur. Paskalya çöreği alınır, içine para konur. Kaç kişiysek, bölüp yeriz. Para kime çıkarsa onun o yıl zengin olacağına inanırız. Bunu her yıl yaparız ama bu benim için unutulmaz.”