Vahide Perçin: “Sette anne yok usta var”

Anne adlı dizide annesi Vahide Perçin'le birlikte kamera karşısına geçen genç oyuncu Alize Gördüm, profesyonel yaşamda annelik kavramının olmadığını söyleyip ekledi: "Sette annemle oynamak onur veriyor. Ama sette anne diye bir şey yok, usta var"

Anne adlı dizide annesi Vahide Perçin'le birlikte kamera karşısına geçen genç oyuncu Alize Gördüm, profesyonel yaşamda annelik kavramının olmadığını söyleyip ekledi: "Sette annemle oynamak onur veriyor. Ama sette anne diye bir şey yok, usta var"

Altan Gördüm, eski eşi Vahide Perçin ve kızları Alize Gördüm’ü önceki akşam sahibi olduğu Etiler Sepya Meyhane’de ağırladı. Gece sonunda mekândan ilk ayrılan isim olan Altan Gördüm, “Ben kaçıyorum, Vahide’yle röportaj yapın” diyerek evin yolunu tuttu.

“ALİZE’Yİ SEYİRCİ DEĞERLENDİRSİN”

‘Anne’ dizisinde kızı Alize Gördüm’le birlikte rol alan Vahide Perçin, “Kızınızın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz” sorusuna, “Alize’nin oyunculuğunu başkaları değerlendirsin. Ben değerlendiremem. Biz elimizden geleni yaptık. Oyunculuk yapmak için eğitim aldı. Kendini yetiştirmiş bir çocuk. Bundan sonrası onun bileceği iş. Seyirci onun için kararını verecektir” cevabını verdi.

“ANNEMLE OYNAMAK ONURDUR”

Alize Gördüm ise “Annemle oynamak benim için onurdur. Sette anne diye bir şey yok, usta var. O yüzden ben ona anne gibi bakmıyorum. O da bana kızı gibi bakmıyor” diye konuştu. Anne-kız daha sonra araçlarına binerek oradan ayrıldı.

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