Vatanım Sensin 10. bölüm fragmanı: Hilal idam mı edilecek?

Vatanım Sensin nefes kesen sahnelerle 10. bölümünde izleyiciyi ekran başına toplayacak. Vatanım Sensin'in yeni bölümünde hangi gelişmeler yaşanacak? Albay Cevdet kızı Hilal'i kurtarabilecek mi?

Vatanım Sensin 10. bölüm fragmanında gerilim ve hüzün aynı anda yaşanacak. Hilal’in idam edileceğini öğrenen Cevdet kızına kıyabilecek mi? Cevdet kızı için kendini ve görevini tehlikeye mi atacak? Vatanım Sensin 10. bölüm fragmanında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor, Cevdet Anadolu’nun umudu mu olacak kızının babası mı olacak sorusunun cevanbı merak ediliyor…

VATANIM SENSİN’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cevdet, Yunan cephaneliğini patlatarak zafer kazanmış olsa da Ölmez Hasan’ın yakalanması işleri değiştirir. Leon’un, Cevdet’e dair şüpheleri Vasili’nin aklını karıştırmıştır. Cevdet, Ölmez Hasan'dan silahların yerini öğrenmeye çalışırken, Ölmez Hasan da onu kimliğini deşifre etmekle tehdit eder. Vasili’nin Ölmez Hasan’ı konuşturmak için bulduğu yöntem ise Cevdet’i hayli zorda bırakacaktır.

Diğer yandan Azize, Cevdet'le yakınlaşmalarının ardından bocalamaktadır. Tevfik, Ölmez Hasan'ın onu adını vermesine mani olmak için Azize'yi kullanmak ister. Ölmez Hasan ise Azize'nin, Cevdet'in karısı olduğunu anladığında, ona bir sır vermeye niyetlenir. Bu sır her şeyi değiştirecektir.