Vatanım Sensin’de Selma Ergeç sürprizi: Vatanım Sensin 10. yeni bölümde neler olacak?

İlgiyle takip edilen Vatanım Sensin dizisinde yeni oyuncu sürprizi, Selma Ergeç'in Halide Edip Adıvar'ı canlandıracağı haberleri diziseverleri heyecanlandırdı. Peki Vatanım Sensin'in 10. bölümünde neler olacak?

Vatanım Sensin’de yeni bölüm heyecanla beklenirken, Selma Ergeç’in dizi kadrosuna dahil olduğuna dair haberler merak uyandırdı. Muhteşem Yüzyıl’da 3 sezon boyunca Hatice Sultan’ı canlandıran Selma Ergeç bir kez daha Halit Ergenç’le aynı projede yer almış olacak. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Halide Edip Adıvar’ı canlandıracak olan Selma Ergeç’in hangi bölümde diziye dahil olacağı henüz belli değil. Peki Vatanım Sensin’in önümüzdeki perşembe yayınlanacak olan 10. yeni bölümünde neler olacak?

VATANIM SENSİN 10. BÖLÜM FRAGMANI

Vatanım Sensin 10. bölümde Cevdet’in kızı Hilal’e olan sevgisi her şeyin önüne geçecek ve Hilal’i zindandan kurtarmak için sınırları zorlayacak. Cevdet kızını kurtarmak için görevini bırakacak mı?



SELMA ERGEÇ KİMDİR?

Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya’nın Ruhr Bölgesi’nin Hamm-Bockum-Hövel şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi. Best Model of Turkey (Türkiye’nin En İyi Mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir. Emre Altuğ’un Gidecek Yerim Mi Var? şarkısının video klibinde oynadı. Selma, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. Asi adlı dizide Defne karakterini canlandırmış ve bu dizi ile birlikte hayran kazanmaya başlamıştır. Ayrıca Beko, Elidor reklam filmlerinde oynamışlığı vardır. Sis ve Gece filminde Uğur Polat,Ses filminde ise Mehmet Günsür ile başrol paylaştı. Halide Edib Adıvar romanından uyarlanan Kalp Ağrısı dizisinde Azize karakterini, Muhteşem Yüzyıl adlı dizide 3 sezon boyunca Hatice Sultan’ı canlandırmıştır.