Yasemin Kay Allen, bir erkekte aradığı en önemli özelliği açıkladı

Yasemin Allen bir erkekte olması gereken en önemli özelliğin komiklik olduğunu söyledi. Allen, "Komik insanları seviyorum. Birlikte gülebilmek çok önemli" dedi. Allen, beyaz tenli ve sarışın olduğu için melez tipli erkekleri de çok beğendiğini sözlerine ekledi

Yasemin Allen bir erkekte olması gereken en önemli özelliğin komiklik olduğunu söyledi. Allen, "Komik insanları seviyorum. Birlikte gülebilmek çok önemli" dedi. Allen, beyaz tenli ve sarışın olduğu için melez tipli erkekleri de çok beğendiğini sözlerine ekledi

“DOĞRU İNSAN ÖZGÜRLEŞTİRİR”

Son olarak Murat Boz ve İrem Sak ile birlikte kamera karşısına geçtiği ‘Dönerse Senindir filmiyle beyazperdede boy gösteren Yasemin Allen, aşka ve bir erkekten beklentilerine yönelik ilginç açıklamalar yaptı. Aşkın tutsaklık gibi görülmemesi gerektiğini söyleyen Allen, “Bir teoriye göre iki kişi birlikte olduğu anda tutku bitiyor. Kavuşmak sanki aşkı pasifize ediyor. Ama doğru insan bulunduğunda insan kesinlikle özgür oluyor. O yüzden aşk kesinlikle kalbin açıldığı bir özgürlük” dedi.

GÜLMEK ŞART

Güzel oyuncu bir erkekte aradığı en önemli özelliğin ise kaliteli espri anlayışı olduğunu dile getirdi. Allen şöyle konuştu: “Beraber gülebilmek çok önemli. Komik insanları seviyorum. Burada insanların kendisiyle dalga geçmesi çok rastlanılan bir durum değil. Yargılanma korkusu oluyor. İnsanlar kendilerini ‘Ben erkeğim şöyle davranmalıyım’, ‘Ben kadınım böyle demeliyim’ gibi sınırlandırıyor”…

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