Yazı özleyenler Joan Smalls’ı takip etsin…

Victoria's Secret'ın ünlü meleği Joan Smalls, çekimlerden seksi pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor.

Victoria’s Secret’ın Porto Ricolu meleği Joan Smalls, Türkiye kara teslim olmuşken, yaptığı sıcak paylaşımlarla Türk takipçilerini imrendiriyor. Dünyaca ünlü pek çok firmayla çalışan 28 yaşındaki model, çekimler için Karayipler’e gitti.

Modelliğe olan merakı 13 yaşında başlayan ve moda kanalları izleyerek tanıdığı bu renkli dünyaya yerel bir mankenlik ajansına girerek merhaba diyen Smalls, çekimler için verdiği seksi pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa kısa sürece 40 binden fazla beğeni geldi.

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