Yeni yıla 27 derece sıcaklıkta girecek!

Komedyen Eser Yenenler, sevgilisi ile yeni yıla Endonezya'nın Bali Adası'nda girecek. Aşıklar önceki gün baş başa Bali'ye uçtu. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde aşırı soğuklar yaşanırken Bali'de hava sıcaklığı neredeyse 30 dereceye yakın!

Komedyen Eser Yenenler, sevgilisi ile yeni yıla Endonezya'nın Bali Adası'nda girecek. Aşıklar önceki gün baş başa Bali'ye uçtu. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde aşırı soğuklar yaşanırken Bali'de hava sıcaklığı neredeyse 30 dereceye yakın!

Eser Yenenler, model sevgilisi Dila Türkan’la yeni yılı Bali Adası’nda karşılayacak. Endonezya’ya gitmeden önce birlikte geldikleri Atatürk Havalimanı girişinde görüntülenen çift, fotoğraflarının çekilmesiyle tedirginlik yaşadı. Objektiflere şaşkın bakışlar atan ikili, hangi yöne gideceğine karar verdikten sonra pasaport sırasına girdi.

“SİNEMA DÜŞÜNMÜYORUZ”

2017 yılını tropikal iklimde karşılayacaklarını söyleyen Yenenler, “Soğuktan kaçıyoruz. Kış şartlarında farklı bir tatil deneyimi olacak” diye konuştu. Yenenler, “Sinema filmi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Biz ekipte görev dağılım yaptık. Sinemadan İbrahim, şarkıcılıktan Oğuzhan, televizyondan da ben sorumluyum. Üç Adam olarak şimdilik film yapmak gibi bir fikrimiz yok” diye cevap verdi.

TAM BİR CENNET

Endonezya’nın 17 bin adasından sadece biri olan Bali, özgün atmosferiyle özellikle aşıklara müthiş romantik bir ortam sunmasıyla biliniyor. Özellikle yeni evli çiftler balayı için Bali’ye adeta akın ediyor. Bali’de şu sıralar hava sıcaklığı gece bile 24 derece civarında.

BALİ’YE NASIL GİDİLİR?

İstanbul’dan Bali’ye direkt uçuş bulunmuyor. THY, Quatar Airways, Singapore Airlines, Quatar Airways ve Malaysia Airlines ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı’na tek aktarma yaparak uçulabiliyor. Aktarma bekleme süresine göre uçuş süreleri değişebilir. Havalimanı, şehir merkezine 16 km mesafede bulunuyor.