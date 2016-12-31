Yeni yıla hayranlarıyla girecekler

31 Aralık gecesi durgun olan sanat camiasına da hareket getirdi.

31 Aralık gecesi durgun olan sanat camiasına da hareket getirdi.

31 Aralık gecesi durgun olan sanat camiasına da hareket getirdi.

Megastar Tarkan, canlı konser vermeyecek ama ekran başındaki sevenleriyle buluşmak için 600 bin TL aldı bile.

WOW Convention Center'da konser verecek olan Sibel Can 400 bin,

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda konser verecek olan Hadise ise 375 bin TL ile takip ediyor.

İşte sahneye çıkacak ünlülerin yılbaşı gecesi programları…

Pop müziğin sevilen sesi Hande Yener, yılbaşı gecesi The Green Park Pendik Hotel&Convention Center'da olacak. Yener'in o gece için aldığı sahne ücreti ise 200 bin lira.

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de sahneye çıkacak Berkay 140 bin kazanacak.

Ankara Vogue İncek'de konser verecek olan İrem Derici'nin alacağı ücret 125 bin TL.

Hülya Avşar ve Cenk Eren, yılbaşı gecesi Hotel Pullman İstanbul Airport and Convention Center'da.

Serdar Ortaç, 2016'ya Kıbrıs Cratos Premium Hotel'de veda edecek.

Ferhat Göçer Merit Park Hotel'de sahne alacak. Kıbrıs'ta üç farklı mekanda sahneye çıkacak olan Ziynet Sali'nin yer alacağı mekanlar ise Merit Rolay Hotel, Merit Crystal Cove Hotel ve Miret Royal Premium Hotel.

Yılbaşı gecesi Bengü'nün adresi Hilton İstanbul Bosphorus.

Günay Restaurant, yılbaşı gecesi Ebru Gündeş'le yeni yıla ‘merhaba' diyecek.

Pop müziğin sevilen sesi Demet Akalın, yılbaşında Bakü'de konser verdikten sonra özel jetle İstanbul'a gelerek Sahne İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. Akalın, Bakü'deki bir saatlik konser için 250 bin TL kazanacak.

Diva Bülent Ersoy, yılbaşı gecesini May Thermal Resort & Spa'da şenlendirecek.

Candan Erçetin, İstanbul Levent Wyndam Grand'ta dinleyicilere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.