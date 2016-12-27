Yeşim Salkım’dan Gülben Ergen’e: Onunla hesabımız öbür dünyada

Şarkıcı Yeşim Salkım 'Renkli Sayfalar' canlı yayınına bağlandı ve Gülben Ergen'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Şarkıcı Yeşim Salkım 'Renkli Sayfalar' canlı yayınına bağlandı ve Gülben Ergen'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Yeşim Salkım kendi programında iş adamı Hakan Uzan ile evliliği sürecinde aldatıldığını bir örnek üzerinden itiraf etmişti. Renkli Sayfalar’da üstü kapalı bahsi geçen kişinin Gülben Ergen olduğu iddia edilmişti.

”HESABIMIZ MAHŞERE”

Posta’nın haberine göre, Yeşim Salkım bugün programa bağlanarak Ergen ile isminin yan yana anılmasını istemediğini söyledi. Yeşim Salkım, o dönem birden fazla aldatılma yaşadığını ve bahsi geçen konuşmada isim vermediğini söyledi.

“O dönem eski eşimin hayatına giren kimseyle adımın yana yana gelmesini istemiyorum. Gülben Ergen ile hesabımız öbür dünyada” diyen şarkıcı “Allah ikimizin de yolunu açık etsin” dedi.

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