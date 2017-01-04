Yıllar sonra sahnelere döndü

1996-1998 yılları arasıda dünya müzik listelerini altüst eden Spice Girls grubu yıllar sonra biraraya geldi. Grubun 20'nci yılını kutlayanlar arasında grubun eski üyelerinden Victoria Beckham da vardı.

1996-1998 yılları arasıda dünya müzik listelerini altüst eden Spice Girls grubu yıllar sonra biraraya geldi. Grubun 20'nci yılını kutlayanlar arasında grubun eski üyelerinden Victoria Beckham da vardı.

21 yıl önce bir grup kuruldu; Spice Girls… Tüm zamanların en çok satan albümlerine imza atan, tamamı kadınlardan oluşan müzik grubu dünya çapında 55 milyon albüm, 20 milyon single satmış, 75 milyon dolar hasılat yapan bir sinema filmine imza atmış, MTV ve Brit Awards başta olmak üzere onlarca prestijli ödül kazanmış, sayısız reklam filmi çekmişti.

Ne var ki her güzel şey gibi bu da yaklaşık iki yıl sürdü ve ilk olarak grup üyelerinden Geri Halliwell ayrıldı. Sonra toparlanamayan grup 2000’de tamamen dağıldı.

Bu üyelerden biri de Victoria Beckham’dı. Yeni nesil onu tasarımcı kimliğiyle tanısa da 21 yıl önce müzik piyasasında fırtınalar estiriyordu. Beckham yılbaşı gecesi eski grup arkadaşı Melanie C olarak bilinen Melanie Chisholm ile sahneye çıktı. Spice Girls’ün 20’nci yılını kutlayan ikili sahnede 2 Become 1 şarkısını seslendirdi. Victoria Beckham’ı sahnenin en önünde performansı izleyen eşi David Beckham yalnız bırakmadı.