Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yılmaz Morgül canlı yayında, geçen yıl ölen Ayla Gürses’le ilgili bir pot kırdı

Yılmaz Morgül canlı yayınlanan programında sunucuların başına gelmesi istemediği bir gafa imza attı.
15:4126 Aralık 2016
Magazin
Yılmaz Morgül canlı yayında, geçen yıl ölen Ayla Gürses’le ilgili bir pot kırdı
Yılmaz Morgül canlı yayınlanan programında sunucuların başına gelmesi istemediği bir gafa imza attı.

Şarkıcı Yılmaz Morgül, Mutlu Günler Türkiye adlı programında canlı yayında benzerine az rastlanır bir gaf yaptı. Hakan Altun’u konuk aldığı programın finalinde merhum Yıldırım Gürses’in ‘Elveda Gençliğim’ adlı şarkısını söyledi. Şarkının bitmesinin ardından Yıldırım Gürses’i saygıyla anan Morgül, ardından ekran karşısındakileri şaşırtan gafa imza attı.

yilmaz-morgul-ic

Yıldırım Gürses’in eşi Ayla Gürses’in ekran başında olduğunu söyleyen Morgül ” Ayla Hanım’a sevgilerimi sunuyorum” dedi. Oysa Yılmaz Morgül’ün bilmediği, TRT sanatçısı olan Ayla Gürses’in, bir yıl önce 69 yaşında vefat ettiği bilgisiydi. Morgül, bu gerçeği unutunca rejiden kendisine gelen bilgiyi tekrarladı ve bir gafa imza attı.

sema

 

İLGİLİ HABERYılmaz Morgül'ün konuğu canlı yayında beyin kanaması geçirdiYılmaz Morgül'ün konuğu canlı yayında beyin kanaması geçirdi

 

İLGİLİ HABERYılmaz Morgül madene indi alay konusu olduYılmaz Morgül madene indi alay konusu oldu
Son güncelleme: 15:4326.12.2016
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar