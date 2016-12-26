Yılmaz Morgül canlı yayında, geçen yıl ölen Ayla Gürses’le ilgili bir pot kırdı

Yılmaz Morgül canlı yayınlanan programında sunucuların başına gelmesi istemediği bir gafa imza attı.

Şarkıcı Yılmaz Morgül, Mutlu Günler Türkiye adlı programında canlı yayında benzerine az rastlanır bir gaf yaptı. Hakan Altun’u konuk aldığı programın finalinde merhum Yıldırım Gürses’in ‘Elveda Gençliğim’ adlı şarkısını söyledi. Şarkının bitmesinin ardından Yıldırım Gürses’i saygıyla anan Morgül, ardından ekran karşısındakileri şaşırtan gafa imza attı.

Yıldırım Gürses’in eşi Ayla Gürses’in ekran başında olduğunu söyleyen Morgül ” Ayla Hanım’a sevgilerimi sunuyorum” dedi. Oysa Yılmaz Morgül’ün bilmediği, TRT sanatçısı olan Ayla Gürses’in, bir yıl önce 69 yaşında vefat ettiği bilgisiydi. Morgül, bu gerçeği unutunca rejiden kendisine gelen bilgiyi tekrarladı ve bir gafa imza attı.

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