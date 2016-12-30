Moda dünyasının en ünlü isimlerinden Gigi ve Bella'nın kardeş olduklarını bilmeyen yoktur. Lakin dün Instagram'da paylaşılan bir fotoğraf, "Yoksa ikizler mi?" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Moda dünyasının en ünlü isimlerinden Gigi ve Bella'nın kardeş olduklarını bilmeyen yoktur. Lakin dün Instagram'da paylaşılan bir fotoğraf, "Yoksa ikizler mi?" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Gigi ve Bella Hadid… Son yılların en çok konuşulan, en sansasyonel kardeşleri… Skandalları, aşkları, servetleri herkesin dilinde. Yaklaşık 3 hafta önce katıldıkları Victoria's Secret defilesiyle, yılın en büyük şovunda birlikte yürüyen ilk kardeşler oldular.

21 yaşındaki Gigi Hadid ile 20 yaşındaki Bella Hadid, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Balmain, Marc Jacobs, Topshop ve Dior gibi pek çok uluslararası markanın kampanyasında yer aldı. Gigi 13 milyon dolar, Bella ise 3 milyon dolarlık servete sahip.



Moda dünyasının ilgisini çeken Hadid kardeşlerin cool stilleri, otantik tavırları halen gündemdeyken şimdi de ikiz kadar benzerlikleri konuşuluyor. Her ne kadar güneş ve ay gibi tezat bir güzellikleri olsa da, yapılan bir photoshop, ikilinin aslında birebir aynı olduğunu gözler önüne serdi.

