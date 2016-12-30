Zahide Yetiş kimdir? Beyaz Show, Zahide Yetiş’i ağırlıyor!

Zahide Yetiş, bu akşam Beyaz Show'a konuk olarak katılıyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan talk-showa, gündüz kuşağı televizyon programlarının en çok izlenen sunucularından biri olan Zahide Yetiş, Beyazıt Öztürk'ün sorularına cevap verecek. Peki Zahide Yetiş kimdir?

Zahide Yetiş, bu akşam Beyaz Show'a konuk olarak katılıyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan talk-showa, gündüz kuşağı televizyon programlarının en çok izlenen sunucularından biri olan Zahide Yetiş, Beyazıt Öztürk'ün sorularına cevap verecek. Peki Zahide Yetiş kimdir?

Zahide Yetiş, Beyaz Show’un bu akşamki programına katılıyor. Kanal D’de yayınlanan ve yirmi yılı aşkın süredir devam Beyaz Show’un yılın son programında konuklarından biri de sabah programlarının vazgeçilmezi olan Zahide Yetiş. Beyazıt Öztürk’ün sunduğu bu gecesi 23.30’da başlayacak programına Zahide Yetiş’in yanında Koray Avcı, Ertem Şener ve Seda Aktuğlu da konuk olacak. Peki Zahide Yetiş kimdir?

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana‘da doğdu. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide Yetiş orada doğmuştur. Zahide Yetiş’in anne tarafı Yunanistan – Selanik, baba tarafı Kütahya‘dan İzmir‘e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi olan Zahide Yetiş’in anne babası çok küçükken boşanmışlar, bundan dolayı babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler alan Zahide Yetiş, lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Zahide Yetiş, çocukluk yıllarında TRT‘de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam seslendirmeleri yanı sıra haber spikeri ve metin yazarı olarak görev yaptı.

TV8 ‘de “Kentlerin Dili” adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yapan Zahide Yetiş, 6 yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan ‘İnternet TV' yi sundu, ‘İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı.

İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.

Zahide Yetiş, TRT’de İzmir ve Ankara televizyonlarında “Genç Gözüyle Tartışma” , “İnternet TV”, “Türk Site”, “Gün Başlıyor”, “Şans Karesi” ve “İzlenimler” gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon “Doktorum” programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV'de “Zahide'yle yetiş hayata” adlı programda sunuculuk yaptı.

Zahide Yetiş bir kere evlenip boşandı.

Kitapları :

– Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor