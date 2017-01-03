Zeynep Sever Demirel, video paylaşım sitesinde kadınlar için kanal açtı

Kaleci Volkan Demirel'in 2009 Belçika güzeli eşi Zeynep Sever Demirel, son zamanların en popüler alanlarından birine, internete yöneldi.

Bundan altı yıl önce Volkan Demirel ile nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel, bir video paylaşım kanalı üzerinden açtığı sayfasında hemcinslerine günlük hayatlarında fayda sağlayacak önerilerde bulunuyor.

Güzellik, kadın, moda, bakım ve lifestyle başlıkları altında videolar paylaşan Zeynep Sever Demirel kanalını henüz kısa bir süre açmış olmasına ve sadece iki video paylaşmış olmasına rağmen şimdiden ikibini aşan bir takipçi sayısına ulaşmış.



Demirel hesabının tanıtım yazısında; “Merhabalar, ben Zeynep Sever Demirel. Artık ben de YouTube’dayım. Moda, güzellik ve alışveriş videolarımla karşınızda olacağım. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın” ifadelerine yer verdi.