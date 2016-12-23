Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ziynet Sali’den manidar paylaşım

Ziynet Sali, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma düştüğü notla gönderme yaptı.
Burcu ÖZEN
09:4823 Aralık 2016
Magazin
Ziynet Sali’den manidar paylaşım
Ziynet Sali, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma düştüğü notla gönderme yaptı.

Düzgün fiziği ve cesur pozlarıyla dikkat çeken Ziynet Sali, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Seksi bir pozunu paylaşan ünlü sanatçı, sahte insanların maskesinin bir gün mutlaka düşeceğini, kimleri imâ ettiğini söylemeden yazdı.

Camdan yansıyan fotoğrafa, “Kendini mi görmek istiyorsun? Aynalara yansımalara değil, içine bak! Sahici misin bir düşün bakalım! İçinle dışın bir mi? Yoksa bir şeylerin arkasına saklanıp oynadığın oyunun adı mı samimiyet… Tarihte samimi olanlar ölümsüzleşir, sahteler ise illa ki maskesini düşürür” notunu düştü. Takipçileri ise Sali’ye iltifat mesajı yağdırdı.

İLGİLİ HABERZiynet Sali baş döndürecekZiynet Sali baş döndürecek

 

İLGİLİ HABERZiynet kuliste sıkılınca...Ziynet kuliste sıkılınca...

 

İLGİLİ HABERZiynet Sali yataktan paylaştı, takipçileri kimin çektiğini merak ettiZiynet Sali yataktan paylaştı, takipçileri kimin çektiğini merak etti
Son güncelleme: 10:0023.12.2016
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar