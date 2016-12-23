Ziynet Sali’den manidar paylaşım

Ziynet Sali, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma düştüğü notla gönderme yaptı.

Düzgün fiziği ve cesur pozlarıyla dikkat çeken Ziynet Sali, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Seksi bir pozunu paylaşan ünlü sanatçı, sahte insanların maskesinin bir gün mutlaka düşeceğini, kimleri imâ ettiğini söylemeden yazdı.

Camdan yansıyan fotoğrafa, “Kendini mi görmek istiyorsun? Aynalara yansımalara değil, içine bak! Sahici misin bir düşün bakalım! İçinle dışın bir mi? Yoksa bir şeylerin arkasına saklanıp oynadığın oyunun adı mı samimiyet… Tarihte samimi olanlar ölümsüzleşir, sahteler ise illa ki maskesini düşürür” notunu düştü. Takipçileri ise Sali’ye iltifat mesajı yağdırdı.

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