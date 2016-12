Zuhal Topal, Pascal Nouma’nın programına katılacağını duyurmuştu, gerçek olmadığı ortaya çıktı

Evlendirme programları arasındaki rekabet, şimdilerde konuk ettikleri ünlü isimler üzerinden dönmekte...

En çok ünlü ismi kadrosunda bulunduran program diğerleri arasında öne çıkmayı başarırken bu da sunucular üzerinde büyük bir baskı ve stres yaşatıyor. Geride bıraktığımız gün programında kısa bir video izlettiren ve Pascal Nouma’nın evlendirme programına katılacağı gibi bir algı uyandıran Zuhal Topal, programın dün yayınlanan bölümünde Pascal Nouma’nın ilk talibinin stüdyoya geleceğini anons etti.

Yayın bitene kadar süren anons ne yazık ki gerçek değildi ve programın sonunda her şeyin bir oyun olduğu ortaya çıktı. Eski futbolcu Pascal Nouma da bu sıralarda attığı tweet ile her şeyin bir oyun olduğunu ortaya koydu. İşte Nouma’nın mesajı: “Hahahaha ne evliliği be kardeşim, Zuhal benim kankam, yeni yıl mesajı istedi, ben de muzurluk yaptım, ne evlenmesi, ne programı”