2016’nın en transparan ünlüleri

Ünlü markaların defilelerinde yer alan transparan detaylı tasarımlar, cesur dekolteleriyle modaseverleri heyecanlandırıyor. Günümüze dozunu arttırarak gelen bu akım geçtiğimiz yılda da damga vurmuştu.

Ünlü markaların defilelerinde yer alan transparan detaylı tasarımlar, cesur dekolteleriyle modaseverleri heyecanlandırıyor. Günümüze dozunu arttırarak gelen bu akım geçtiğimiz yılda da damga vurmuştu.

Modada transparanın gündemi uzun süre meşgul etmesi beş yıl öncesine dayanıyor. Transparanın moda sektöründe ilk olarak kullanıldığı tarih ise 1930'lu yıllara dayanıyor. Bu tasarım dönemin ikonik modacısı Madeleine Vionnet'in imzasını taşıyor.

CESUR MONROE

1962 yılında Marilyn Monroe‘nun transparan bir elbiseyle Beyaz Saray'daki davete katılması, moda tutkunlarının dikkatini çeken önemli bir adım oldu. Monroe'dan

sonra transparan giyenler olsa da bu trend cesaret gerektirdiğinden etkisi kısa sürdü…

DEKOLTENİN AYARI KAÇTI

Gigi-Bella Hadid kardeşlerden Lady Gaga'ya, Hailey Baldwin'den Karlie Kloss'a, Britney Spears'tan Kendall Jenner'a dünyaca ünlü Hollywod ünlülerinin üzerinde gördüğümüz transparan trendi dekolteyle birleşince modanın ayarı kaçtı.

BİR TÜRLÜ TUTUNAMADI

Transparan, geçmişteki birkaç küçük denemenin ardından yıllar sonra, 2012 yılında muhteşem bir dönüş yaptı. Gece kıyafetlerinden ayakkabıya, günlük giyimden çantalara her alanda kullanılmaya başlanan akım yıllar geçtikçe etkisini yitirmeye başladı; 2016 yılına kadar.

SEKSİ Mİ? ŞIK MI?

Kimi vücudunun bazı bölgelerini kapatarak sokağa çıktı, kimi transparanlığı göğüs bölgesinde kullandı. Haliyle seksilik ön plana çıktı. Ülkemizde makul düzeyde kullanılan transparan dantel siyah elbiselerle sezona damga vurdu.