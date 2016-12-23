2017’nin ilk kar tatilinin şıkı siz olun

Kayak modası seneden seneye büyük farklılıklar göstermez. Ama bu yıl durum farklı çünkü kayaklar inceldi, termal içlikler güçlendi, çok şişkin olmayan, yüksek yakalı, renkli montlar geldi ve teknoloji kayağa da el attı.

Kayak modası seneden seneye büyük farklılıklar göstermez. Ama bu yıl durum farklı çünkü kayaklar inceldi, termal içlikler güçlendi, çok şişkin olmayan, yüksek yakalı, renkli montlar geldi ve teknoloji kayağa da el attı.

Yeni yılı bembeyaz karlar içinde, kayak yaparak geçirmeyi tercih eden moda tutkunları için mini bir rehber hazırladık. “Nerede olursam olayım, girdiğim ortamda en şık ben olmalıyım” diyenlerdenseniz işte 2017 kayak modasına dair ipuçları…

Kar ayakkabısı flex olmalı

Vücudunuzu önde tutmak istediğiniz ve küçük hareketlerle yön vermek istediğiniz zaman flex olmayan bir ayakkabı bunu sağlayamıyor. Denge bozulduğu zaman da istenmeyen kazalar gündeme gelebiliyor.

Belirgin vücut dengesini kurmak için ayakkabının flex olması hayati önem taşıyor. Eğer yılların kayakçısı değilseniz başlangıç seviyesini tercih edebilirsiniz.

Ne kadar renkli o

Kayaklarda taşıma kapasitesi bir hayli güçlendiğinden tasarımları da inceldi.

“Bu kayak beni taşımaz, dengeyi kuramam” diye korkuyorsanız malzemelerin fiberglass'tan UV-dirençli, dışı jelkot, iç yüzeyi pürüzsüz enjeksiyon dökümlere geçtiğini hatırlatalım.

Renk tüm kıyafetlerde olduğu gibi kayak takımlarında da önem kazandı.

Buharlanmayı engelleyen ve kusuruz bir görüş açısı sağlayan UVA/UVB filtreli kayak gözlükleri, batonları sıkı kavramınızı sağlayacak, silikon baskılı, parmak kısımları özel dizayn edilen eldivenler sizi pistlerin yıldızı yapabilir.

Kayağa taşınan teknoloji

Teknoloji ise kayak eğlencesinin yeni gözdesi. Cep telefonunuzla senkronize olan ve cep telefonunuzu şarj edebilen bavullar, sıkı bir navigasyon sistemine de sahip. Kaybettiğinizde cep telefonunuz yerini nokta atışıyla söyleyebiliyor.

Mosafer'in Blue Smart'ı bu işin öncülerinden. Suunto'nun farklı spor modlarına sahip saatleri sadece nabız ölçmekle kalmıyor, rota navigasyonu veriyor, dijital pusulası ile sadece kayakçılar için değil, dağcılar için de ‘eşittir hayat' anlamına gelebiliyor.

Soğuk en çok cildi yorar!

Bu kadar koruma altındayken terlerim ben diyenlere önerimiz; vücut hareketlendikçe aktiflenen kapsüller içeren L'occitane'ın Aromachologie Refreshing deodorant ve Kiehl's Superbly. Dudak koruyucusu olarak; elleri soğuktan korumak için Neutrogena'yı tercih edebilirsiniz.

Dip not: Kürklü olan ve ayağınıza tam oturan ayakkabıyı alın. İçine giyeceğiniz çorabı seçerken kalın değil, sıkı olması tercih sebebiniz olsun.