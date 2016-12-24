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60 milyona lüks fırsatlar

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda 60 milyon lira ile tarihin en büyük ikramiyesi verilmiş olacak. 300 daire, 500 araba gibi rakamlar bir yana, büyük ikramiyeyle biraz hayal kurmak istedik ve “Ya çıkarsa?” diyerek paranın satın alabileceği değişik nesneleri fiyatlarıyla araştırdık…
Anıl ÇIRPAN
00:3224 Aralık 2016
Moda
60 milyona lüks fırsatlar
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda 60 milyon lira ile tarihin en büyük ikramiyesi verilmiş olacak. 300 daire, 500 araba gibi rakamlar bir yana, büyük ikramiyeyle biraz hayal kurmak istedik ve “Ya çıkarsa?” diyerek paranın satın alabileceği değişik nesneleri fiyatlarıyla araştırdık…

Özel motosiklet

– 1700 cc, ikiz V motor Yamaha BMS altın
kaplama motosikletin fiyatı 10.5 milyon TL…

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Bahamalar'da ada

–  Karayipler'in en güzel bölgesi Bahamalar'da ada satın almak isterseniz, şu an satılık olan adalar arasında Berry Adaları'na bağlı Devils Cay tam size göre. 473.500 metrekare olan adanın fiyatı 28 milyon TL.

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Özel jet

– Havacılıkta ünlü bir marka olan Bombardier'in
Learjet 70 modeli, 2060 deniz mili hıza ve 45 bin fit yüksekliğe çıkabiliyor. Fiyatı 40 milyon TL.

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Çanta

–  Hermes'in ender rastlanan bir timsah derisinden yapılmış bu çantasında beyaz altın ve 245 adet elmas kullanılmış. Birkin modelinde olan bu çanta, geçen ay Christies müzayedesinde 1 milyon TL'ye satıldı.

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Otomobil

–  Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında gösterilen Bugatti Veyron, saatte 408.84 kilometreye çıkabilen güçlü motoruyla göz kamaştırıyor. Fiyatı ise 10 milyon TL'den biraz daha az.
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Büyük ikramiyeyle 69 bin 686 adet Cumhuriyet altını satın alınabilir.

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