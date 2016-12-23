Alışveriş bir tuşun ucunda

Tüketiciye sağladığı avantajlar nedeniyle dijital ortamda yapılan alışveriş bu sene de yılbaşı alışverişlerine damga vuracağa benziyor…

Tüketiciye sağladığı avantajlar nedeniyle dijital ortamda yapılan alışveriş bu sene de yılbaşı alışverişlerine damga vuracağa benziyor…

Birgan BiLEKE

Hayat o kadar hızlı akıyor ki, istediğimiz halde pek çok iş için yeteri kadar vakit ayıramıyoruz. Sevdiklerimiz için hediye almak üzere uzun uzun mağazalarda gezerek vakit harcamak isterken, çoğu zaman kendimizi bilgisayar başında alışveriş yaparken buluyoruz. TÜSİAD'ın raporuna göre 2016'da 31 milyar TL seviyesine ulaşan online perakende pazarına bir göz attık ve çok ilginç verilerle karşılaştık…

Dijital dönüşüme destek…

E-ticaret pazarı hızlı büyümesine rağmen online satışların toplam perakende içindeki içindeki payı henüz yüzde 2. “Bu oranı tüm perakende sektörüyle birlikte arttırarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne destek olmak istiyoruz” diyen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, 2016'da kendilerini şaşırtan en büyük gelişmenin sessiz videonun yükselişi olduğunu belirtiyor.

“Dijital dünyada reklamları daha sesli yapalım” diyen sektör çalışanlarının, tüketicinin sessiz videoları tercih etmesi üzerine şaşırdıklarını belirtiyor.

Entegrasyon önemli!

E-ticaretin yaygınlaşmasıyla müşteriler alışveriş deneyimini istediği platformda başlayıp istediğinde bitirmek istiyor. Bunun için de birbirinden farklı cihazların birbirine entegre olması gerekiyor.

Bu alanda yapılacak teknoloji yatırımlarıyla yakın gelecekte dijital ve fiziksel perakende arasındaki duvarlar ortadan kalkacak. Kendi kendine öğrenen ve gelişen yapay zeka mekanizmaları başrolü alacak. Dolayısıyla yüzünü teknolojiye dönen şirketler daha hızlı büyüyecek.

Ne kadar güvenilir?

Müşterilerin tüm kritik verileri, güçlü Hepsiburada altyapısı ve uluslararası ödeme sistemleri (PCI-DSS) veri güvenliği standartlarının koruması altındadır.

Ödeme ekranının güvenli (https) olması gibi belirli endüstri standartları ve site hakkında tüketicilerin yorumları önemli ipuçları.

Formül aslında çok basit

Formül aslında sıralı gidiyor: Aradığını bulma, bulduğunu anlayabilme, satın aldığında geleceğinden emin olma. Öncelikle müşteri aradığını sitede bulabilmeli. Bulduğunu içerik ve görsellik olarak anlayabilmeli. Sonrasında da gördüğü, anladığı ürünü eğer alırsa eline zamanında ulaşacağına dair bir güven unsuru olmalı.

Sektörün şaşırtan haberi

‘Dollar Shave Club' adlı kuruluş, ürettikleri erkek tıraş ürünlerini aylık abonelik sistemiyle satan bir dijital pazarlama platformu.

Yakın zamanda çok büyük bir global firma tarafından 1milyar dolara satın alındı. Bu, tüm sektörü çok şaşırtan bir haber oldu.

DarwIn teorisi…

On yıl içinde dijital pazarlama sektörünün en büyük oyuncuları değişmiş olacak. Çünkü on sene öncenin dijital dünya devleri şu anda yerini başkalarına bırakmış durumda; sektör Darwin teorisine çok uygun. 10 yılda perakende satışlarının yarısı dijital kanallardan tetiklenecek. Yeni nesil müşterilerin bu gelişmelerde etkisi büyük olacak.