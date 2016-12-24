Bir toka, bir topuzla geceyi kurtarın

Aksesuar çılgınlığı
Basit bir at kuyruğu ya da dağınık bir topuzu farklılaştırmanın tek yolu saç aksesuarlarından geçiyor. Yılbaşı gecesi de kuralı bozmayın ama kadife bir kurdele ya da taşlı bir tokayla havasını değiştirin.
20'lerin gücü…
Saçlarda romantizm rüzgarı estiren vag, 2017 yılında da yükselişini sürdürüyor. Ünlü markaların defilelerinde yer alan mankenlerin sık sık kullandığı bu saç modeli, değişik aksesuarlar eşliğinde daha da göz alıcı bir hale dönüşüyor.
Saç örgüleri
Okul yıllarından miras kalan saç örgülerini gecelere dahil etmenin fikir annelerinden biri Gigi Hadid. Burgu şeklinde yapılmış ikili örgüler, balıksırtı örgü toplamalar yılbaşı gecesi için iyi görünecekler listesinde.
Nostaljik hareketler
Topuz modellerinin rafa kalktığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Düzgün bir şekilde taranmış minicik ense topuzları, günün kurtaranı haline gelebiliyor.