Yılbaşı gecesi herkes göz kamaştırıcı olma derdinde... Sizin için Kerastase kuaförü Şenol Zeytinoğlu’nun kapısını çaldık ve yılbaşında kolaylıkla uygulanabilecek trendleri sorduk. İşte basit ipuçları...

Bir toka, bir topuzla geceyi kurtarın

Yılbaşı gecesi herkes göz kamaştırıcı olma derdinde... Sizin için Kerastase kuaförü Şenol Zeytinoğlu’nun kapısını çaldık ve yılbaşında kolaylıkla uygulanabilecek trendleri sorduk. İşte basit ipuçları...

Aksesuar çılgınlığı

Basit bir at kuyruğu ya da dağınık bir topuzu farklılaştırmanın tek yolu saç aksesuarlarından geçiyor. Yılbaşı gecesi de kuralı bozmayın ama kadife bir kurdele ya da taşlı bir tokayla havasını değiştirin.

20'lerin gücü…

Saçlarda romantizm rüzgarı estiren vag, 2017 yılında da yükselişini sürdürüyor. Ünlü markaların defilelerinde yer alan mankenlerin sık sık kullandığı bu saç modeli, değişik aksesuarlar eşliğinde daha da göz alıcı bir hale dönüşüyor.

Saç örgüleri

Okul yıllarından miras kalan saç örgülerini gecelere dahil etmenin fikir annelerinden biri Gigi Hadid. Burgu şeklinde yapılmış ikili örgüler, balıksırtı örgü toplamalar yılbaşı gecesi için iyi görünecekler listesinde.

Nostaljik hareketler

Topuz modellerinin rafa kalktığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Düzgün bir şekilde taranmış minicik ense topuzları, günün kurtaranı haline gelebiliyor.