Bu maske cildi temizliyor

Güzelliğin en önemli anahtarı, sağlıklı ve temiz bir cilt. Led Maske de bu amaçla yola çıkarak, cilt bakımında yeni bir yaklaşım sunuyor. Peki nedir bu Led Maske?

Güzelliğin en önemli anahtarı, sağlıklı ve temiz bir cilt. Led Maske de bu amaçla yola çıkarak, cilt bakımında yeni bir yaklaşım sunuyor. Peki nedir bu Led Maske?

Cildi pürüzsüzleştiren uygulamalar arasında yerini alan Led Maske, hem cilt bakımında hem de bazı cilt sorunlarının giderilmesinde kullanılıyor. Nilay Beauty Center Uzman Estetisyeni Filiz Çekin, maskenin özelliklerini ve kullanım alanlarını hakkında bilgiler verdi:

LED MASKE NEDİR?

Pembe maske, karbon peelingi gibi cildin yeni ve pürüzsüz görünmesi için uygulanan bir anti aging uygulamasıdır. Bu yöntem ile akne, sivilce, cilt lekesi gibi sorunların giderilmesi amaçlanıyor. Adı ışık yayan diod anlamına gelen Lighthing E İting Diod kelimelerinin kısaltılmasından gelen Led Maske, cilt lekelerinin oluşumunu ciddi derecede yok eden son teknoloji ürünüdür.

Led Maske yöntemi oldukça güvenli bir uygulama olup cilt üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Ayrıca radyasyon etkisi de olmadığı, klinik araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır.

KİMLERE ASLA UYGULANMAMALI?

Her yaş için uygun olan led maske, epilepsi hastalarına kesinlikle uygulanmaz.

LED MASKE İLE NELER YAPILIYOR?

Çekin, ”Bu maskeyi diğerlerinden ayıran en büyük özellik, sadece cilt güzelliği için değil, tedavi için de kullanılabilir olmasıdır” diyor. Sivilce, akne ve leke tedavisinde, eklem kas ağrıları tedavisinde, yaşlanmaya bağlı oluşan lekelerde, sedef hastalığında, yüzdeki ödemin giderilmesinde, şişlik sorununun çözümünde, doku yenilemede ve kan dolaşımını hızlandırmada kullanılır.

RENKLERİN ÖNEMİ

YEŞİL IŞIK

Uygulamasının cildi sakinleştirici bir etkisi vardır. Ciltte fazla melanin üretimini engeller ve böylece cilt lekelerinin oluşumunu önler.

MAVİ IŞIK

Aknelerin tedavisinde kullanılmaktadır. Mavi ışıktaki ofinite özelliği sayesinde, aknelerin içerisindeki prphyrins bakterileri öldürülmüş olur.

KIRMIZI IŞIK

Genellikle hasarlı doku tedavisinde kullanılır. Yaşlanmış dokuların yenilenmesini sağlarken aynı zamanda geniş gözenekleri sıkılaştırır.

SARI IŞIK

Ciltte detoks etkisi yaratan maske, kan dolaşımını düzenler.