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Bu sefer gelen gideni aratmayacak!

Acısıyla tatlısıyla, dedikodusuyla, sansasyonlarıyla, mutluluklarıyla koca bir yılı geride bıraktık. “İnşallah 2017’de karşımıza çıkmaz” dediğimiz moda trendlerinin 2016’da kalması ümidiyle yeni yıla girdik.
Hale Ceylan BARLAS
12:427 Ocak 2017
Moda
Bu sefer gelen gideni aratmayacak!
Acısıyla tatlısıyla, dedikodusuyla, sansasyonlarıyla, mutluluklarıyla koca bir yılı geride bıraktık. “İnşallah 2017’de karşımıza çıkmaz” dediğimiz moda trendlerinin 2016’da kalması ümidiyle yeni yıla girdik.

BİTSE DE KURTULSAK…

2016'da “Kim giyer bunu?” diyeceğiniz pek çok parça trend oldu. Kim Kardashian'ın moda dünyasına kazandırdığı çorap botlardan, üzerinde büyük harflerle marka yazan devasa çantalara bu trendlerin karşımıza çıkmasını hiç istemiyoruz.

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SÜTYENLER FORA

Ülkemizde tercih edilir mi bilinmez ama doğru giyildiğinde ortaya çıkan görüntü güzel duruyor.

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ÇİÇEK DESENLERİ

Floral desenler çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Bu detayı her alanda görmeniz mümkün.

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UZUN ÇİZME

Mini triko elbiselerle muhteşem duruyor. Yüksek bel etek ve taytlarla kullanabilirsiniz.

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KADİFE

Bu yıl ayakkabıdan çantaya her yerde kadife görmek mümkün.

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