Bu sefer gelen gideni aratmayacak!

BİTSE DE KURTULSAK…
2016'da “Kim giyer bunu?” diyeceğiniz pek çok parça trend oldu. Kim Kardashian'ın moda dünyasına kazandırdığı çorap botlardan, üzerinde büyük harflerle marka yazan devasa çantalara bu trendlerin karşımıza çıkmasını hiç istemiyoruz.
SÜTYENLER FORA
Ülkemizde tercih edilir mi bilinmez ama doğru giyildiğinde ortaya çıkan görüntü güzel duruyor.
ÇİÇEK DESENLERİ
Floral desenler çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Bu detayı her alanda görmeniz mümkün.
UZUN ÇİZME
Mini triko elbiselerle muhteşem duruyor. Yüksek bel etek ve taytlarla kullanabilirsiniz.
KADİFE
Bu yıl ayakkabıdan çantaya her yerde kadife görmek mümkün.