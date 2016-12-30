Çekimler, koleksiyondan daha çok ses getirdi

Dolce & Gabbana Saint Barthelemy'deki butiği için exclusively bir koleksiyon hazırladı. Markanın koleksiyon çekimleri sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Dünyaca ünlü giyim markası Dolce & Gabbana, Karayipler’in yaşam tarzını, Akdeniz’in renklerini ve atmosferini yansıttığı koleksiyonunda kadın ve erkekler için aksesuardan plaj kıyafetlerine, ayakkabıdan çantaya pek çok alternatif hazırladı.

Çekimlerini Hollywood’un ünlü isimlerinin tatillerini geçirdiği, Karayiplerin en ünlü adasında Saint Barthelemy’de gerçekleştiren markanın stil danışmanlığını ise Anna Dello Russo yaptı.

Özel koleksiyonda adanın esintilerini görmek mümkün. Leopar desenli plaj kıyafetlerinin de öne çıktığı tasarımlarda papağan desenli elbiseler, çantalar yakın zamanda oldukça popüler olacak gibi…

