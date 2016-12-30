Cengiz Abazoğlu’ndan 3 öneri

Adl için hazırladığı yeni yıl koleksiyonuyla dikkat çeken Cengiz Abazoğlu, yılbaşı gecesine özel mekana uygun kıyafet tüyoları verdi. İşte ünlü modacının önerileri:
– Ev davetiyse: Özel bir seremoninin olacağını hayal ediyorum ve küçük kokteyl elbiselerini tercih etmelerini öneriyorum.
– Oteldeki bir resepsiyon için: Frapan bir görüntü olmadan, dozunda dekolteyle uzun, ışıltılı elbiseleri tercih edebilirler.
– Kulüpte bir parti için: Rock-şık görüntü güzel olur. Altta kalem pantolon, üstünde korse formunda gepiyarlar, onun üstünde hafif hırpalanmış bir deri ceket kombini çok iyi bir kolye ile renklendirebilir.