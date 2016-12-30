Cengiz Abazoğlu’ndan 3 öneri

Adl için hazırladığı yeni yıl koleksiyonuyla dikkat çeken Cengiz Abazoğlu, yılbaşı gecesine özel mekana uygun kıyafet tüyoları verdi.

Adl için hazırladığı yeni yıl koleksiyonuyla dikkat çeken Cengiz Abazoğlu, yılbaşı gecesine özel mekana uygun kıyafet tüyoları verdi. İşte ünlü modacının önerileri:

– Ev davetiyse: Özel bir seremoninin olacağını hayal ediyorum ve küçük kokteyl elbiselerini tercih etmelerini öneriyorum.

– Oteldeki bir resepsiyon için: Frapan bir görüntü olmadan, dozunda dekolteyle uzun, ışıltılı elbiseleri tercih edebilirler.

– Kulüpte bir parti için: Rock-şık görüntü güzel olur. Altta kalem pantolon, üstünde korse formunda gepiyarlar, onun üstünde hafif hırpalanmış bir deri ceket kombini çok iyi bir kolye ile renklendirebilir.