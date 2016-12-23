Deri sevenlerdenseniz okumadan alışverişe çıkmayın

Deri tasarımlar, yeni yılda da şık ve şuh gözükmek isteyenlerin gardıroplarını bol bol süsleyecek. Özellikle 2017 sezonuna albenisini yükselterek giren deri pantolonlar çok revaçta olacak. İşte kış aylarında sıkça karşılaşacağımız deri tasarımlar…

Deri tasarımlar, yeni yılda da şık ve şuh gözükmek isteyenlerin gardıroplarını bol bol süsleyecek. Özellikle 2017 sezonuna albenisini yükselterek giren deri pantolonlar çok revaçta olacak. İşte kış aylarında sıkça karşılaşacağımız deri tasarımlar…

Ünlüler arasında çok popüler

Yıllardır modası geçmeyen deri pantolonlar 2017 kış sezonunda altın çağını yaşıyor. Özellikle tayt görünümlü deri pantolonları neredeyse her kadının üzerinde görmek mümkün çünkü kullanımı çok rahat…

Asil, feminen ve seksi bir etki yaratan parçaları, Desa, Derimod, İnci Deri, Home Store, Deriden, Beymen, Harvey Nichols gibi markaların koleksiyonlarında bulabilirsiniz. Ünlüler dünyasında da oldukça popüler olan deri pantolonları, Sandra Bullock, Gigi Hadid, ülkemizde ise Burcu Esmersoy, Yasemin Özilhan, Özlem Yıldız gibi isimler sıkça tercih ediyor.

En ufak hata her şeyi mahvedebilir!

Deri pantolonlar konusunda hata yapmamak için vücudunuzu çok iyi tanımalısınız. Örneğin, geniş kalçalara sahipseniz mutlaka deri pantolonunuzun üzerine tunik giyin.

alın bacaklarınız varsa, uzun çizmelerle giyerek bu özelliğinizi kamufle edebilirsiniz. Göbekliyseniz yüksel bel pantolondan şaşmayın…

Dikkat çekmek elinizde

Siyah bir deri pantolon üzerine giyeceğiniz derin yaka basic bir tişörtü, topuklu, şık bir botla kombinlediğinizde göze çarpmamanız imkansız. Bu kombini dore kolye, bileklik ya da küpelerle de bütünlerseniz sizden havalısı olmaz.

Diyelim ki daha spor bir görünüme sahip olmak istiyorsunuz; o zaman deri pantolonunuzu triko kazak, jean gömlek ya da salaş hırkayla giyebilirsiniz.

Bu kombininize düz bir motosikletçi botu tercih edebilirsiniz.

