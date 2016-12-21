Gelinler sade ama iddialı tasarımlar istiyor!

Evlilik yolunda ilk adımı attınız... Artık yavaş yavaş düğün hazırlıklarına başlamanın, o en güzel gününüzde giyeceğiniz gelinliği seçmenin vakti geldi... Ama ne zor değil mi seçim yapmak. Birbirinden güzel modeller arasından birini seçmek... Biz de belki ilham verir diye yeni sezon gelinlik modellerini derledik... Size şimdiden kolay gelsin!

Evlilik yolunda ilk adımı attınız... Artık yavaş yavaş düğün hazırlıklarına başlamanın, o en güzel gününüzde giyeceğiniz gelinliği seçmenin vakti geldi... Ama ne zor değil mi seçim yapmak. Birbirinden güzel modeller arasından birini seçmek... Biz de belki ilham verir diye yeni sezon gelinlik modellerini derledik... Size şimdiden kolay gelsin!

Evlenmeye karar vermek 1 dakika, evlilik hazırlığı yapmak 1 yıl… Gelinliğin nasıl olacağına karar verilecek, damatlık seçilecek, davetiye hazırlanacak, mekana gidilip bakılacak, müzik seçilecek… Daha pek çok ayrıntıyla uğraşacağınız düğün hazırlıklarını yardım almadan yapacaksanız işiniz gerçekten zor. Lakin sonunda her hazırlık bitiyor endişelenmeyin!



Fuar için geri sayım başladı

Evlenecek çiftlerin her yıl merakla bekledikleri Evlilik Dünyası Fuarı bu yıl 3-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar'da düzenlenecek. Modern Zaman Gelinleri konsepti altında düzenlenecek organizasyonda, davetiye, nikah şekeri, gelinlik, damatlık, düğün mekanları, masa süslemesi, dans müziği, gelin çiçeği gibi size fikir verebilecek ya da satın alabileceğiniz pek çok detay olacak. Ünlü moda tasarımcılarının da 2017 gelinlik trendlerini değerlendirdikleri fuar kapsamında ilginç detaylar ortaya çıktı.



Detaylarla davetlileri şaşırtın!

Yeni sezonda gerçekçilikten uzaklaşmayan, minimalist, sade ama iddialı detaylar öne çıkıyor. 2017’de daha modern, daha kişiselleştirilmiş ayrıntılar dikkat çekecek. Düğünler alternatif mekanlarda, daha samimi, abartıdan uzak, doğal ve eğlenceli olacak. Gelin ve damat adayları için tarihi mekanlarda modern çizgileri kullanmak, kontrast detaylarla davetlileri şaşırtmak, gelinlik ve damatlığa sevdiğiniz bir detayı eklemek modern evliliğin ana referansları olacak.



Büyük göğüslüler kabarık modelden uzak dursun

Gelin adaylarının evlilik hazırlığı sırasında en çok zaman harcadığı konu gelinlikler olunca, ünlü tasarımcılar da bazı ipuçları verdi: 2017'de Bohem gelinliklerle karşılaşacağımızı söyleyen Zeynep Tosun “Artık insanlar salon gelini olmayı çok fazla istemiyor. O yüzden genelde hafif ve balık modeller tercih ediliyor. Normalde dökülen, uçuşan modeller en çok tercih edilenler. Bunun dışında duvaklar da çok önemli. Biz gelinlikle duvakların el emeği göz nuru olmasından yanayız. Duvağın, kesinlikle gelinliğin modeline uygun olması lazım” diyor. Gelinlik seçerken boy ve vücut şeklinin önemine de dikkat çeken Tosun, büyük göğüslü veya kalın belli gelin adaylarının kabarık modellerden uzak durması gerektiğini vurguluyor.



Gelinler doğal olmalı

Hazırladığı gelinlik koleksiyonuyla dikkat çeken Banu Güven, gelin adaylarının saç, makyaj ve mücevher seçimine de dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor: “Saç ve makyaj için doğru kişilerle çalışmalılar. Doğru makyaj doğal olandır. Saç için de aynı şey geçerli. Gelinlik, duvak ve aksesuarın en doğru bütünlüğü sağlayacağı toplu, yarı toplu veya açık saçlar ama doğal saçlar! Ve çok yalın balerin topuzları. Mücevher seçimi yaparken gelinlikle ve birlikte kullanılacak aksesuarlarla uyumlu olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bizim en yakıştırdığımız mücevherler, vintage görünenler.”



Minyon tiplilere uçuşan gelinlikler

Büyük fiyonklar, uçuk pastel tonlarda pantone renkler, dantel tulumlar ve pantolonların arkasında takılı kuyrukların trend olacağını anlatan Begüm Salihoğlu ise 2017’nin farklı olmak isteyen gelinlerin yılı olacağını söylüyor: “Kıvrımları olan bir gelinin kıvrımlarını ortaya çıkarıp daha ince ve uzun gösterebiliyoruz. Kum saati vücut tipindeki gelin adaylarına önerimiz A kesim, balık ve düz kesim tercih etmeleri. İnce uzun boylular da yine balık ve düz kesimin yanı sıra prenses kesim kabarık modele yönelebilir. Minyon tipte bir gelin adayına göğüsten aşağısı uçuşan bir gelinlik, düz kesim veya A kesim öneriyoruz. Elma tipindeki gelin adayları da A kesim tercih edebilir ya da prenses kabarık veya göğüsten aşağısı uçuşan modeller alabilir. Armut tipi vücut şekli de yine aynı gelinlikleri kullanabilir. Daha kilolu olan gelin adayları için de A kesim ve göğüsten aşağısı uçuşan modeller yine tercih edilmesi gereken modeller arasında.”



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