L’Oreal Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Filiz Ecet, “Güzellik, umudu ayakta tutmanın tek yolu” diyerek en zor zamanlarda bile güzel görünmenin verdiği moralin altını çiziyor.

Herkes bu ara L'oreal'in yaptırdığı dev araştırmayı konuşuyor. Kimi marka kendine bu araştırmayla yeni bir yol haritası çiziyor, kimi Garnier gibi yastık kılıfı üretip üzerine “Makyajın varsa başka yastığa” yazıyor. Çünkü araştırmanın en bariz sonucu “Makyajımızı iyi temizlemiyoruz ama uzun süren gençlik istiyoruz.”

Yaptırdığınız araştırma sonuçlarına göre makyaj denilince akla ilk önce gözlerin gelmesi neyin ifadesi?

Türk kadını için bakışların anlamlı, etkileyici olması çok önemli, bu nedenle göz makyajı öncelikli.

Marka olarak yıllardır kadınların makyaj masasındasınız. Sizce Türk kadını şimdi ne istiyor?

Kadınlar tarih boyunca tüm kültürlerde beğenilmek ve arzulanmak istiyor. Türk kadınlarının yüzde 49'u güzelliği bakımlı olmak, yüzde 22'si doğal olmak, yüzde 17'si temizliğe önem vermek, yüzde 9'u albenili olmak, yüzde 7'si fark edilir olmak, yüzde 7'si fit olmak diye tanımlıyor.

Dünyada hiçbir kadın en krizli anlarda bile makyajdan vazgeçmez, değil mi?

Güzellik kimlik kazandırır. Sağlığınızı kaybettiğiniz bir dönemde hastanede yaptığınız makyajla aynaya gülümser ve mutlu olursunuz. Bu, tedavinin de bir parçasıdır.

Kadınlar, kadınlar için süsleniyor!

Araştırma sonuçlarına göre Türk kadını günde ortalama 2,75 adet ürün kullanılıyor. Bu sayı düğün, davet, kına gecesi gibi özel durumlarda artıyor. Makyaj malzemesi sayısı en yükseğe 3,75 ürünle kına gecelerinde ulaşıyor. Bu, kadınların, erkeklerin eleştirisi olmadığı koşullar altında, sadece kadınların bulunduğu ortamlarda makyaja daha da ağırlık verdiklerini gösteriyor.

Kim en güzel?

Türk kadınına göre ideal vücut şekli yüzde 51 ile kum saati, ideal göz rengi yüzde 24 ile yeşil, ideal boy yüzde 53 ile 1.72, cilt tonu yüzde 50 ile buğday, saç rengi yüzde 27 ile açık kahve, ideal saç boyu ise yüzde 40 ile uzun olarak öne çıkıyor.