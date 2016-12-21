Nedense hamile kalınca pek çok kadın kendini bırakıyor. Ne giyime ne saçına ne de kişisel bakımına özen gösteriyor. Ama öyle kadınlar da var ki, hamile olsa bile tarzıyla bile dikkat çekiyor. İşte seksi kıyafetleri, yüksek ökçeli topuklu ayakkabılarıyla dönüp dönüp tekrar bakmak istediğiniz isimler...

Hamile de kalırım, kariyer de yaparım, topuklu da giyerim

Nedense hamile kalınca pek çok kadın kendini bırakıyor. Ne giyime ne saçına ne de kişisel bakımına özen gösteriyor. Ama öyle kadınlar da var ki, hamile olsa bile tarzıyla bile dikkat çekiyor. İşte seksi kıyafetleri, yüksek ökçeli topuklu ayakkabılarıyla dönüp dönüp tekrar bakmak istediğiniz isimler...

Katherine Heigl

Grey’s Anatomy ile tanıdğımız, romantik komedi deyince ilk akla gelen kadın aktristlerden biri Katherine Heigl… Yaklaşık bir ay sonra anne olmaya hazırlanan 37 yaşındaki Heigl’in daha önce de evlat edindiği iki kız çocuğu var. Genç oyuncu hamileliği boyunca şıklığından ödün vermedi. Topuklu ayakkabılarından da vazgeçemeyen Katherine Heigl, her zaman sade şık kıyafetler tercih etti.





Marion Cotillard

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanma sürecinde adı geçen Fransız oyuncu Marion Cotillard da hamile tarzıyla radarımıza takılan ünlü kadınlardan. Müttefik filminde başrolü Brad Pitt'le paylaşan 40 yaşındaki oyuncu kısa bir süre sonra ikinci bebeğini kucağına alacak. Genelde kırmızı halıdaki şıklığıyla dikkat çeken Cotillard da topuklu giymekten çekinmeyen ünlü isimlerden.





Natalie Portman

Venedik Film Festivali’nde hamileliğini açıklayan, Siyah Kuğu filminin oscar ödüllü yıldızı Natalie Portman edindiğimiz bilgilere göre baharda ikinci bebeğini kucağına alacak. Günlük hayatında spor giyinmeyi tercih eden Portman, özel davetlerde hamileyken de nasıl şık olacağını gözler önüne seriyor.





Mila Kunis

Önceki eşinden bir kızı olan, Ashton Kutcher’den de bir oğlu olan Mila Kunis’in bu listede ne işi var diyeceksiniz. Haklısınız… Günlük hayatında paspallıktan ödün vermeyen Kunis, buna rağmen katıldığı davetlerde tüm rüküşlüğünü bir kenara bırakarak giyimine özen gösterebilmişti.





Blake Lively

Görüp göreceğiniz en şık, en güzel hamileydi. Hani neredeyse “Keşke hiç doğurmasa da, giyimiyle bize ilham vermeye devam etse” diyeceğimiz Blake Lively, ikinci kez anne oldu. Ryan Reynolds ile evli olan güzel oyuncuya ne giyse yakışıyordu. Daha doğrusu o çuval giyse, kendisine yakıştırmasını biliyordu.





Liv Tyler

Yüzüklerin Efendisi filmindeki Elf Prensesi Arwen rolüyle hafızalarımıza kazınan Liv Tyler, ard arda iki çocuk doğurduktan sonra, çok geçmedi üçüncü çocuğunu da kucağına aldı. Gerek hamileyken, gerek doğum sonrası giyimine özen gösteren oyuncu, şıklığıyla her zaman göz kamaştırdı.





Olivia Wilde

The O.C’deki Kelly rolüyle tanıdığımız, House dizisinin 13’ü Olivia Wilde geçtiğimiz ekim ayında ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Dokuz ay boyunca spor da giyinse, şık bir kıyafet de tercih etse her zaman kadınlara ilham verdi. Zaten En Seksi 100 Kadın listesinde birinci sırada olan birini rüküş vaziyette görseydik yüreğimize inerdi!





Megan Fox

Transformers filmiyle hayatımıza giren Megan Fox, beklentiyi yüksek tuttuğumuz isimlerdendi. Daha önceki iki hamileliğinde tarzıyla beğeni toplayan Fox, üçüncü hamileliğinde yine şıklığıyla tozu dumana kattı.





Irina Shayk

Victoria Secret meleği Irina Shayk, Victoria Secret Fashion Show’da giydiği göbeği kapalı kıyafetlerle hamilelik sinyallerini vermişti. 2016’da hamile kaldığı için listemize geren Shayk 2017’de anne olacak. Henüz göbeği çıkmayan Shayk’ın ilerleyen zamanlardaki hamilelik stili ise merak konusu…

