Hatasız kul olmaz!

Modern kadının makyaj hatası yapmaması imkansız. Her geçen gün çıkan yeni trendlere, kontür tekniğine, kalın kaş modasına uyum sağlayayım derken bazı hatalar yapıyorsanız, sakin olun ve yazımızı okuyun!

Son zamanlarda makyaj videoları oldukça popüler oldu. Nedeni ise pek çok kişinin eyeliner çekmeyi, ruj sürmeyi, kontör yapmayı, kaş boyamayı videolara bakarak yapmaya çalışması… Ama yine de ne kadar izleseniz de olmayınca olmuyor.



İlla bir yerlerde sorun çıkıyor. Ya eyeliner çekerken ikisi de eşit olmuyor, ya kontörü doğru uygulayamıyorsunuz ya da kaşlarınızı boyayayım derken Frida Kahlo’ya benziyorsunuz. Biz de bir nebze de olsa size yardımcı olması için Oriflame uzmanlarından makyajda yapılan 5 hatayı ve çözümünü öğrendik.



Sorun: Eyeliner çekerken iki gözüm de eşit olmuyor!

Çözüm: Profesyonellerin kullandığı bu makyaj hilesini deneyin: Selo banttan bir parça alın ve elinizin üstüne birkaç kez yapıştırın ve çekin ki bantın yapışkanlığı iyice azalsın. Ardından, alt kirpik çizgisinin dış köşesinden yukarıya çapraz şekilde yapıştırın. İşte bu size açı eyeliner için kuyruklu görünüm sağlayacak Likit eyelinerı, banta kadar çekin ve kuyruk yapın. Mükemmel kedi gözü makyajınız hazır!



Sorun: Kontür makyajıyla palyaço gibi görünüyorum.

Çözüm: Kontür makyajında profesyonel olmanız gerekmiyor. Bu makyajı yaparken insanların en çok yaptığı hata, ürünleri iyice dağıtmamak. Eğer bronzlaştırıcı, elmacık kemiklerinizde ve çene hattının üzerinden çizgi gibi görünüyorsa, dağıtmak için sünger kullanın. Aynı kural aydınlatıcı için de geçerli; yumuşak bir fırça ile veya parmak uçlarınızla hafifçe bastırarak dağıtın.



Sorun: Maskarayı sürekli bulaştırıyorum!

Çözüm: Ne yaparsanız yapın, yaptığınız ilk hatada tamamını silmeye çalışmayın. Maskaranın kurumasını bekleyin. Daha sonra bir kapatıcı fırçasını veya kulak çubuğunu makyaj temizleyici ile ıslatın, daha sonra istemediğiniz yerleri ufak hareketlerle silin.



Sorun: Kaşlarımı boyadığım çok belli oluyor!

Çözüm: Düz ve enine çizgiler değil, kaşın çıktığı yöne doğru doğal çizgilerle kaşı doldurmalısınız. Bunun için kalem veya kaş kiti kullanabilirsiniz. Bir başka sorun ise kaşı çok fazla uzatmak. Bundan kaçınmak için, bir kalem alın ve burnunuzdan gözünüzün dış dışına doğru bir açıyla tutun. İşte burası kaşınızın bitmesi gereken yer.



Sorun: Makyaj yaptığımda bile burnumun etrafı hep kırmızı!

Çözüm: Eğer soğuktan sıcağa geçerken kızarıyorsa, hafif bir temizleyici, zengin içerikli bir krem ya da yağ formatında bir ürünü cilt bakımı uygulayın. Cilt tonunuza uygun pudra ve kapatıcı da rengi eşitlemek için makyaj çantanızda yerini almalı.