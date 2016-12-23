Hediyeniz sizi ele veriyor

Bir alışveriş sitesi, yaptığı anket çalışmasıyla yılbaşında hediye alma alışkanlığımızın profilini çıkardı. Türk halkı olarak yılbaşı hediyesini almayı son güne bıraktığımızı ortaya çıkaran bu çalışmada, kadın ve erkeklerin hediye beklentilerine dair bir analiz de yer alıyor.

Bir alışveriş sitesi, yaptığı anket çalışmasıyla yılbaşında hediye alma alışkanlığımızın profilini çıkardı. Türk halkı olarak yılbaşı hediyesini almayı son güne bıraktığımızı ortaya çıkaran bu çalışmada, kadın ve erkeklerin hediye beklentilerine dair bir analiz de yer alıyor.

Yılbaşında sevdiklerimizi mutlu etmenin en gözde yolu kuşkusuz onlara hediyeler almak. Her ne kadar bazıları için bu büyük bir ticari organizasyon olarak görülse de küçük ya da büyük ayırımı yapmadan yılbaşı hediyesi almak büyük çoğunluğun değişmez alışkanlığı… Türkiye'nin önemli alışveriş sitelerinden Gittigidiyor.com bu özel günde hediye almak isteyenlere rehber olacak, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ortaya çıkaran bir anket gerçekleştirdi. Sosyal anket servisi Poltio.com üzerinden yapılan ve toplam 14 bin 531 kişinin katıldığı anketten alışveriş alışkanlığımıza ve hediye alma yöntemlerimize kadar pek çok önemli sonuç ortaya çıktı.

Elektronik tutkusu

Anketten çıkan en ilginç sonuçlardan biri elektronik eşya bağımlısı olduğumuz yönünde. Erkeklerin yüzde 54'ü, kadınların ise yüzde 39'u yılbaşında kendilerini en fazla elektronik ürünlerin mutlu edeceğini söyledi.

Elektronik hediyelerden sonra erkekleri en çok eğlence, moda, aksesuar, spor, hobi ve kişisel bakım ürünleri mutlu ederken kadınlarda ikinci sırayı yüzde 26 ile moda ve aksesuar alıyor.

Son dakikacıların hediyesi atkı-bere-eldiven

Ankete katılanların yüzde 60'ı hediye seçimini son güne bıraktıklarını itiraf etmiş. Hediye seçerken bazı klişelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hediye aldığınız kişilerin yüzde 36'sı kendisine parfüm hediye edildiğinde bunun son dakika aceleye getirilerek alındığını düşünüyor.

Parfümü yüzde 19 gibi büyük bir oranla atkı, bere ve eldiven gibi hediyeler izliyor. Katılımcıların yüzde 14'ü ise isimlerinin baş harfini temsil eden harfleri taşıyan kolyelerin son dakika hediyesi olduğu konusunda hemfikir.

Yılbaşında evdeyiz!

Ankete katılanların yüzde 33 gibi büyük bir çoğunluğu yılbaşını ailesi veya arkadaşları ile birlikte evde kutlayacağını açıklamış.

2016'ya TV karşısında veda edeceklerin oranı da yüze 16.5 gibi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bir mekanda kutlamaya katılacakların yüzdesi ise

sadece beş.

Yılbaşı denilince…

Katılımcıların yüzde 30'u yılbaşı denince akıllarına ilk olarak kar geldiğini ifade ederken,

bunu yüzde 20 ile TV'deki yılbaşı programları ve yüzde 15'le de tatil diyenler takip etti.

Hediyeyi vermek için sabırsızlanıyoruz

Ankette çıkan bir diğer önemli sonuç ise katılımcıların aldıkları hediyeleri vermek için yılbaşını beklememeleri oldu.

Katılımcıların yüzde 64'ü aldıkları hediyelerini vermek için yılbaşını bekliyor ancak yüzde 36 gibi büyük bir oran da yeni yıl hediyelerini yılbaşından önce verdiğini belirtmiş.

Erkekleri mutlu eden hediyeler

% 54 …….. elektronik eşyalar

% 24 …….. eğlence

% 9 ………. moda ve aksesuar

% 7 ………. spor ve hobi

%3 ……….. kişisel bakım

%3 ……….. ev dekorasyon

Kadınları mutlu eden hediyeler

% 39 …….. elektronik eşyalar

% 26 …….. moda ve aksesuar

% 13 ……… kişisel bakım

% 9 ………. eğlence

% 7 ………. ev dekorasyonu

% 6 ………. spor ve hobi