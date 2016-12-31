Kadifenin romantizmi siluetleri değiştirdi

Kırmızı çizgisi aşağı inen termometreler bize kışın uzun süreceğini ama en sıcak tutan parçaların hayatımıza gireceğini anlatıyor.

Kırmızı çizgisi aşağı inen termometreler bize kışın uzun süreceğini ama en sıcak tutan parçaların hayatımıza gireceğini anlatıyor.

Kırmızı çizgisi aşağı inen termometreler bize kışın uzun süreceğini ama en sıcak tutan parçaların hayatımıza gireceğini anlatıyor. Hareket özgürlüğünü kısıtlamayan kadife, bir yandan katmanlı lüksü yaratırken bir yandan da kumaşın kendine has romantizmini hem gündelik hayata hem de yılbaşı akşamına taşıyor.

Küçük elbiseler baş tacı

Şaşırtıcı olansa neon renkleri dahi içine çeken kadifenin bu kadar geniş perspektifte günümüze uyarlanabilmiş olması. Üstü geniş tutulup, paçaya doğru daralan binici pantolonlar, yapay kürkle birleşen kadife montlar (en iyi örneklerini Zara ve Forever New'da görebiliyoruz), desenleri de içine alan küçük siyah elbiseler bu kışın baş tacı edilecekleri arasında.

Fantastik değil gündelik

Kadifenin 21. yüzyıl versiyonlarına ilk olarak rastladığımız yer Victoria Beckham'ın podyumuydu. Kesin ve net çizgileriyle bilinen tasarımcı, kadifenin yeraltı versiyonunu adeta yeniden yaratmıştı. Huffington Post'un buna ‘Velvet underground' başlığını atması da boşuna değildi. Yine kadife çizmeler ya da babetlerle tamamladığı koleksiyon fantastik değil, gündelik hayat çağrışımları yaptı.

1970'ten bu yana

Baştan aşağı kadifeyle (çoğunlukla ekose ve hayvan desenli) Brooks Brothers ve Gucci'de karşılaştık. 1970'lerdeki gibi baştan aşağı aynı dili konuşan takımlar kadifenin aklımızdaki tanımını da silmek üzere gelmişti sanki.

Tüm havayı değiştiriyor

2017 Nisan ayına kadar kadifeyi hiç görmediğimiz kadar çok göreceğimiz kesin. Basit, son derece sıradan görünen kıyafetlere bile kattığı derinlik, yarattığı bir parça bohem havayla trençkotlardan botlara, sigaret pantolonlardan pijamalara kadar her yere sirayet ediyor.

Verdiği rahatlık hissi

Uzun yıllardır Elie Saab, Zuhair Murad gibi tasarımcıların couture çalışmalarında görmeye alıştığımız, gala gecesi ya da kırmızı halı kostümlerini süsleyen kadife sokağa indiğinden bu yana giyende hiç çıkarmama isteği uyandırıyor. Kaliteli kadife kumaşlar dokunuşunu aksesuarlara bile geçiriyor.

Botlar göz alıyor

Kadife botlar üzerinde konuşulmaya değer bir başka trend. Bu yıl İnci Deri, Kemal Tanca, Divarese ve Hotiç'te gördüğümüz stiller kadife ile ayaklarımızın bir süre daha bütünleşeceğinin kanıtları.

Patchwork etkisi

Yeni yıl gecesi için ilhamı kadife verebilir. Parlak ya da patchwork etkisi yaratan renkler sadece elbiselerde değil, pançolarda bile görülebiliyor.