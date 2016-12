Kozmetik ürünleri enfeksiyona yol açabilir

Tonlarca para harcadığınız, severek kullandığınız makyaj malzemelerini doğru kullanmazsanız, son kullanma tarihine dikkat etmezseniz, temizlemezseniz pek çok hastalıkla karşı karşıya kalabilirsiniz. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini derledik...

Kadınların vazgeçemeyeceği şeylerden biri de sanırım makyajdır. Evden makyajsız çıkmaz, ne kadar tekniği varsa öğrenir, her ay tonlarca para harcar, kullanmayacağı bir ürün bile olsa sırf indirime girmiş diye alır da alır…

Evet makyaj yapmak güzel ama her şey bununla bitmiyor. Malzemelerinizi doğru kullanıyor musunuz? Son kullanma tarihlerine dikkat ediyor musunuz? Temizliklerini düzenli yapıyor musunuz? Tüm bu soruların cevaplarını Deborah Milano marka müdürü Gülçağ Tuncer’den öğrendik…

Her şey gibi makyaj malzemelerinin de bir kullanım süresi var. Ancak yapılan araştırmalara göre sadece 4 kadından 1'i makyaj malzemelerinin son kullanma tarihlerine dikkat ediyor.

Kadınların en uzun süre kullandığı kozmetik malzemelerinin başında göz farı geliyor. Normalde göz farının kullanım süresi 1 yıl, ancak Avrupa'da bu oran 6 yıl uzuyor! 2 yıllık ruju 4 yıl, 1 yıllık fondöteni 3 yıl kullanan kadınlar sağlıklarını riske attıklarını bilmiyor. 6 aylık kullanım süresi olan maskara ise genellikle 2 yıl boyunca makyaj çantasındaki yerini koruyor. 2 yıllık pudralar ise 3 yıl kullanılıyor.

Oysa tarihi geçen kozmetik malzemelerinin yol açtığı bakteriler ve toksinler çok ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Örneğin tarihi geçmiş bir göz kalemi ya da fondöten ciddi enfeksiyonlara neden oluyor.

PAO İŞARETİNE BAKIN

‘Kadınlar gıdada kullanım süresine dikkat ediyor. Örneğin sütün tarihi geçmişse hemen atıyor. Ancak söz konusu kozmetik malzemeler olduğunda genellikle kullanım süresine dikkat edilmiyor.” diyen Gülçağ Tuncer kullanılan kozmetiklerin tüketilen gıdalar gibi taze olması gerektiğinin altını çiziyor: “Paketler açıldıktan sonra ürünü kullanabileceğiniz süreyi gösteren PAO (Period After Opening) yani açıldıktan sonraki raf ömrü işaretine dikkat edin. Bu işaret kapağı açık kavanoz resminin içinde sayı ve “M” harfinden oluşuyor. Kavanoz şeklinin içinde “3M” yazıyorsa bu ürünün açıldıktan sonra 3 ay içinde tüketilmesi gerektiğini gösteriyor.”

HANGİ ÜRÜNÜN ÖMRÜ NE KADAR?

Oje: 36 ay

Göz farı: 12 ay

Ruj: 18 ay

Maskara: 6 ay

Fondöten: 12 ay

Allık: 18 ay

Eyeliner: 6 ay

Göz kalemi: 24 ay

Kapatıcı: 6 ay

Pudra: 24 ay

Dudak kalemi: 12 ay

BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Fondöten: Kıvamı eskiye oranla daha koyudur, uygularken topakçıklar oluşur, renginde ve kokusunda değişiklikler meydana gelir. Fondöteninizin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız her kullanımdan sonra ağzını silin ve sıkıca kapattığınızdan emin olun. Fondöteni ışıklı, sıcak ve nemli ortamlarda bırakmayın.

Rimel: Kurur ve zor sürülür. Kadınlar genellikle kurumuş rimeli sulandırarak kullanmaya devam eder. Göz sağlığınız için kurumuş bir rimeli asla sulandırarak kullanmayın.

Ruj: Renk ve kokuları değişir, yumuşar ve yağlanır. Rujlarınızın daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız aşırı sıcak ve soğuk ortamlardan uzak tutun.

Oje: Akıcılığını yitirip koyulaşır, renk verici madde solüsyondan ayrılıp şişenin dibine çöker, rengi değişir, parlaklığını yitirir. Her kullanımdan sona şişenin ağzını asetonla temizleyin.