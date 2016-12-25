Leoparlar şehre indi!

2016-2017 sezonunda altın çağını yaşayan leopar trendi bir geldi, pir geldi... Söz konusu moda olunca her alanda karşımıza çıkan bu trendi doğru parçalarla kombinlemek çok önemli...

2016-2017 sezonunda altın çağını yaşayan leopar trendi bir geldi, pir geldi... Söz konusu moda olunca her alanda karşımıza çıkan bu trendi doğru parçalarla kombinlemek çok önemli...

2016-2017 sezonunda altın çağını yaşayan leopar trendi bir geldi, pir geldi… Söz konusu moda olunca her alanda karşımıza çıkan bu trendi doğru parçalarla kombinlemek çok önemli…

Yazıya başlamadan belirtelim, leopar trendi bu yıla has bir durum değil. Yıllardır neredeyse yerli yabancı tüm koleksiyonlarda görmeniz mümkün. Ama bu sezon olduğu kadar göze batmamıştı.

2016-2017 kış sezonunda ayakkabıdan çantaya, pantolondan elbise ve tulumlara hatta iç çamaşırlarına kadar her tasarımda karşımızda çıkıyor.

Tek bir hatayla rüküş olabilirsiniz

Leopar desenini kombinlemek zor görünse de dikkat edeceğiniz birkaç püf noktası sayesinde tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Tıpkı toprak tonlarındaki bu takıma eşlik eden çanta gibi.

Takacağınız aksesuarlarla bütünlük sağlayabilirsiniz. Mümkünse altın rengi takıları tercih edin…

Önce nasıl kombinleneceğini öğrenin

Pantolon ya da etek giyecekseniz üzerinize tercih edeceğiniz bluz, tişört ya da gömlek göze batmamalı. Karmaşık olan desenin üzerine gidip kırmızı, mor gibi patlayan renkler giyerseniz sirk çalışanından farkınız kalmaz! En iyisi siyahla giymeyi deneyin, hem şık hem tarz olursunuz. Eğer assolist değilseniz baştan aşağı leopar desenli giymeniz de doğru olmaz.

Terlikten çantaya modanın gözdesi…

Vahşi ancak feminen bir görüntü veren leopar deseni her dokuda görmek mümkün… Ayakkabıdan çantaya, kedi-hayvan baskılarını incelemeye aldık.

Düz renk, özellikle de siyah kabanların tamamlayıcısı olarak leopar desenli bir eldiveni seçebilirsiniz.

Sadece giyimde değil, kolye, yüzük, küpe gibi aksesuarlarda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir desen hayvan baskıları…

Kemik çerçeveli gözlüklerde çok tercih edilen leopar efektler her saç rengiyle de çok güzel uyum sağlıyor.

Leopar baskı metalle birleştirildiğinde zarif bir görünüme sahip oluyor.

Moda haftalarında gördük ki, gece gezmelerinin popüler aksesuarı el çantalarında kutu formu bu kışın trendi. Düz giyinerek bu elegan çantayla bakışları üstünüze çekebilirsiniz.

Siyah bir elbisenin altına leopar desenli yüksek topuklu bir ayakkabı şıklığınızı garanti eder.

Skinny jean üzerine siyah, geniş bir kazak giyip bu fuları takarsanız havanız bambaşka olur.

Trend takipçisi erkeklerin yılı

Erkek modasında çılgınlıkların ardı arkası kesilmiyor. Modayı takip eden beyler de trendlerden geri kalmamak için pek çok akımı takip ediyor. Lakin sokağa çıkmadan önce kendinize bir bakın!

Bundan yaklaşık on yıl öncesine kadar erkeklere ait özel bir koleksiyon bile hazırlanmazken, şimdi kadınlardan fazla modayı takip eder oldular. Desenler, renkler havada uçuşuyor. Hatta etek modası bile geldi. Ama biz gelin daha makul, 2017 trendlerine bir göz atalım…

Kadife: 2017 kışında hemen hemen her renkte kadife takımlar çok tercih ediliyor.

Askeri tema: Militerizm yine gündemde. Yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Özellikle armalı, baskılı ve desenli stiller çok popüler.

Bomber ceket: 1920'lerde Amerikan savaş pilotları için hazırlanan ceketler yıllar içinde hem erkeklerin hem kadınların vazgeçilmezi oldu. Bu yıl ise onlarca çeşidini mağazalarda bulabilirsiniz.

Kürk: Genellikle mont yakalarında görmeye alışık olduğumuz kürk, bu yıl en çok yelek olarak tercih ediliyor..

Oversize: Ünlü markaların tasarımlarına baktığımızda 2017 yılında da erkeklerin vazgeçilmezi.

Ekose: Gucci ve Michael Kors tasarımlarında bol bol gördüğümüz ekose, takım elbiselerde, kabanlarda ve atkılarda bolca karşımıza çıkıyor.

Şal, atkı, fular: Her ne kadar soğuktan korunmak için tercih edilse de, bu kış kıyafet tamamlamakta kullanılacak.