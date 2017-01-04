Modada metalik etkisi

Uzun yıllardır gördüğümüz ama 2016 yazında kullanmaya başladığımız metalik trendi son hızla 2017'ye giriş yaptı. Ayakkabıdan aksesuara, çantadan kıyafete her alanda karşımıza çıkan akımda elbiseler öne çıkıyor.

Uzun yıllardır gördüğümüz ama 2016 yazında kullanmaya başladığımız metalik trendi son hızla 2017'ye giriş yaptı. Ayakkabıdan aksesuara, çantadan kıyafete her alanda karşımıza çıkan akımda elbiseler öne çıkıyor.

Aslında yıllardır hayatımızda metalik etkisi… Modayı takip eden de etmeyen de, anlayan da anlamayan da bir şekilde hayatına dahil etti. Ayakkabı, çanta, aksesuarda ister istemez kullandığımız metalik, geçtiğimiz yaz aylarında özellikle plajlarda sıkça karşımıza çıktı.

Plaj partilerinde, davetlerde, özel kutlamalarda, kırmızı halıda da tercih edilen metalik trendi bir anda çığ gibi büyümeye başladı. 2016-17 kışında ise resmen altın çağını yaşıyor.

Genelde elbiselerde karşımıza çıkan metalik renkteki kumaşlar her ne kadar gece davetlerinde tercih edilse de günlük hayatta da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet biraz iddialı bir parça ama eminim insanların size hayranlıkla baktığını gördüğünüzde bu duruma hemen alışabilirsiniz.

Chanel, Lanvin, Miu Miu,Marc by Marc Jacobs gibi dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarına dahil ettiği metalik etki Heidi Klum, Angelina Jolie, Kim Kardashian ve Penelope Cruz’un da radarında.

Gelelim nasıl kombin yapacağınıza. Eğer gece giyecekseniz tek parça kullanın. Zaten dikkat çekici bir trend olduğu için illa kıyafeti süslemenize gerek yok. Göğüs dekolteli bir elbise işinizi görebilir.

Gün içinde kullanacaksanız metalik bir etek üzerine giyeceğiniz bir triko ile son derece şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Pantolon giyecekseniz basic bir tişört tercih etmelisiniz.

Metalik etkiyi ayakkabı ya da çantada kullanacaksanız da, o zaman tek renk bir kıyafetle kullanmalısınız.