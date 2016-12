Otoparkta seksi defile

Dün gece İstanbul Kongre Merkezi'nin otoparkında 2017-18 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıtan Raisa & Vanessa kardeşlerin defilesine ünlüler akın etti. Püsküllü, işlemeli seksi kıyafetlerin öne çıktığı koleksiyon, büyük beğeni topladı.

Raisa & Vanessa kardeşler dün gece muhteşem bir defile sergiledi. Ford Mustang sponsorluğunda gerçekleştirdikleri defilelerini İstanbul Kongre Merkezi'nin otoparkında düzenleyen kardeşler 2017-2018 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı.

İş, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı daveti Bengü, Eda Taşpınar, Ceylan Çapa, Aslışah Alkoçlar, Lal Denizli, Gökçe Bahadır gibi ünlüler izledi.

She Past Away grubunun canlı performansıya sunulan koleksiyon konuklardan tam not aldı.

Koleksiyon kadar dikkatleri üzerine çeken bir isim daha vardı; Sevinç Meşe… Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 25’inci Miss Model of the World yarışmasında Türkiye’yi temsil eden ve yarışmada Avrupa Kıtası Güzeli seçilen Meşe’nin giydiği bordo transparan elbise nefesleri kesti. (üstte solda)



GÖKÇE BAHADIR: “EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM”

Geceye sevgilisi Efe Duru ile gelen oyuncu Gökçe Bahadır, defilelerde sıkça gördüğümüz bir isim. Her zaman giyim tarzına dikkat ettiğini söyleyen güzel oyuncu Duru ile ilişkilerinin güzel gittiğini söyledi. “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Şu an her şey güzel gidiyor. Evlilik düşünmüyorum” diye cevap verdi. ‘Adı Efsane’ dizisi ile ekranlara döneceği için heyecanlı olduğunu belirten Bahadır, çekimlerin güzel gittiğini ve iyi bir iş olduğunu söyledi.



YAĞMUR TANRISEVSİN: “İLİŞKİMİ HERKES BİLİYOR”

Defileyi izleyenler arasında Yağmur Tanrısevsin de vardı. Yaklaşık iki saat süren hazırlıktan sonra evden çıktığını anlatan Tanrısevsin, 2016’nın proje anlamında iyi geçtiğini ama genel anlamda kötü bir yıl olduğunu söyledi. Oğuzhan Koç ile ilgili gelen soruları da yanıtsız bırakan oyuncu sadece “Siz zaten ilişkimizi biliyorsunuz” demekle yetindi!



BENGÜ: “DİZİ TEKLİFLERİ GELİYOR”

Defilelerin vazgeçilmez isimlerinden Bengü, dün gece de Raisa & Vanessa'yı izlemeye geldi. Kardeşlerin tasarımlarını çok beğendiğini söyleyen Bengü, “Yılbaşında sahneye çıkacağım kıyafeti defileden seçeceğim. Dizi teklifleri geliyor ama değişik bir rolde oynamak isterim” diye konuştu.