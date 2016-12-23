Partinin yıldızı tarzından belli olur

Özellikle kadınlar için yılbaşı gecesi şık, zarif ve dikkat çekici görünmek çok önemli. Ev partilerinde kıyafet, renk, aksesuar seçimleri nasıl olmalı, 2017 trendlerine göre nasıl giyinmeli diye merak edenler için moda uzmanlarının önerilerini bir araya getirdik.

Özellikle kadınlar için yılbaşı gecesi şık, zarif ve dikkat çekici görünmek çok önemli. Ev partilerinde kıyafet, renk, aksesuar seçimleri nasıl olmalı, 2017 trendlerine göre nasıl giyinmeli diye merak edenler için moda uzmanlarının önerilerini bir araya getirdik.

Kadife yeniden moda

Stil ve imaj danışmanı Burçak Ilıman yılbaşı gecesini dışarıda geçirecekler için kadife uzun elbiseleri öneriyor.

Ev partilerinde de kadife elbise giyebilirsiniz.

Kurtarıcınız küçük siyah elbise

Hem biraz resmi hem rahat, hem şık hem spor olmayı hedefliyorsanız her kadının dolabında bulunması gereken küçük siyah elbise kurtarıcınız olabilir.

Kırmızı bir rujla tamamlayabilirsiniz.

Işıltıları ihmal etmeyin

Metal kumaşlar ister elbisede, ister ayakkabıda mutlaka kullanılmalı.

Gümüş ve altın rengin yanında bakır tonlar da çok moda.

Renklerden kaçmayın

Jean pantolonun üstüne giyeceğiniz renkli bir bluz kurtarıcınız olabilir.

Nehir mavisi, çayır yeşili, sıcak bazlı kahverengi ve şafak kırmızısı bu kışın favori renkleri.

Kırmızı şart

Yılbaşının vazgeçilmez rengi kırmızıyı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Diz altında biten bir elbise veya kalem etekler ev için gayet uygun.