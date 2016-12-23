Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Partinin yıldızı tarzından belli olur

Özellikle kadınlar için yılbaşı gecesi şık, zarif ve dikkat çekici görünmek çok önemli. Ev partilerinde kıyafet, renk, aksesuar seçimleri nasıl olmalı, 2017 trendlerine göre nasıl giyinmeli diye merak edenler için moda uzmanlarının önerilerini bir araya getirdik.
Anıl ÇIRPAN
01:4323 Aralık 2016
Moda
Partinin yıldızı tarzından belli olur
Özellikle kadınlar için yılbaşı gecesi şık, zarif ve dikkat çekici görünmek çok önemli. Ev partilerinde kıyafet, renk, aksesuar seçimleri nasıl olmalı, 2017 trendlerine göre nasıl giyinmeli diye merak edenler için moda uzmanlarının önerilerini bir araya getirdik.

Kadife yeniden moda

Stil ve imaj danışmanı Burçak Ilıman yılbaşı gecesini dışarıda geçirecekler için kadife uzun elbiseleri öneriyor.

kadife-1482134582_f0bf2d8c0077675bbc96946b39db6c21

Ev partilerinde de kadife elbise giyebilirsiniz.

Kurtarıcınız küçük siyah elbise

Hem biraz resmi hem rahat, hem şık hem spor olmayı hedefliyorsanız her kadının dolabında bulunması gereken küçük siyah elbise kurtarıcınız olabilir.

siyah-1481276193_oxxo_yeniy__l_koleksiyonu

Kırmızı bir rujla tamamlayabilirsiniz.

Işıltıları ihmal etmeyin

Metal kumaşlar ister elbisede, ister ayakkabıda mutlaka kullanılmalı.

metal-1482134380_faviana_s6845_nina_shoes_rohma

Gümüş ve altın rengin yanında bakır tonlar da çok moda.

Renklerden kaçmayın

Jean pantolonun üstüne giyeceğiniz renkli bir bluz kurtarıcınız olabilir.

renk-1478271466_2511800910034

Nehir mavisi, çayır yeşili, sıcak bazlı kahverengi ve şafak kırmızısı bu kışın favori renkleri.

Kırmızı şart

Yılbaşının vazgeçilmez rengi kırmızıyı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

kirmizi-forever-new_forever-new_23276003_44990tl

Diz altında biten bir elbise veya kalem etekler ev için gayet uygun.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar