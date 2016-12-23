Partinin yıldızı tarzından belli olur

Stil ve imaj danışmanı Burçak Ilıman yılbaşı gecesini dışarıda geçirecekler için kadife uzun elbiseleri öneriyor.
Ev partilerinde de kadife elbise giyebilirsiniz.
Hem biraz resmi hem rahat, hem şık hem spor olmayı hedefliyorsanız her kadının dolabında bulunması gereken küçük siyah elbise kurtarıcınız olabilir.
Kırmızı bir rujla tamamlayabilirsiniz.
Metal kumaşlar ister elbisede, ister ayakkabıda mutlaka kullanılmalı.
Gümüş ve altın rengin yanında bakır tonlar da çok moda.
Jean pantolonun üstüne giyeceğiniz renkli bir bluz kurtarıcınız olabilir.
Nehir mavisi, çayır yeşili, sıcak bazlı kahverengi ve şafak kırmızısı bu kışın favori renkleri.
Yılbaşının vazgeçilmez rengi kırmızıyı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Diz altında biten bir elbise veya kalem etekler ev için gayet uygun.